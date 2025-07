Tim Burton: "Mi piacerebbe avere Ghali in un mio film"

“Mi piacerebbe avere Ghali in un mio film”. A dirlo è il regista Tim Burton a Roma per l’evento di lancio della seconda stagione della serie Netflix ‘Mercoledì’. Una dimostrazione di stima che ha lasciato senza parole il rapper, ospite speciale della serata alla Terrazza del Pincio, trasformata nell’occasione nel 'funesto' Lido Mercoledì, una location balneare in perfetto stile famiglia Addams. Occhiali scuri, dread, canotta nera e pantaloni rossi in ecopelle: Ghali, stilosissimo, ha fatto cantare e saltare i tantissimi fan presenti cantando ‘Ninna Nanna’, ‘Casa Mia’, ‘Habibi’, ‘Happy Days’ e ‘Paprika’.

“Amo Tim Burton, ci fa sognare tantissimo. Lui è importante per la nostra fantasia, tutti i personaggi che ha creato ce l’ho in testa da sempre. Per me è fonte di ispirazione”, dice il rapper alla fine dell’esibizione. E aggiunge: “C’è una parte di Mercoledì in me, lei non ha paura di dire quello che pensa”. Sul palco, anche l'Orchestra Italiana del Cinema, che ha eseguito alcuni riarrangiamenti dei brani della colonna sonora della serie.‘Mercoledì 2’ arriva su Netflix in due parti: la prima disponibile dal 6 agosto e la seconda dal 3 settembre.