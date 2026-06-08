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TIM Summer Hits: 4 Serate di Musica Live a Roma con Carlo Conti e Andrea Delogu

Sul palco di Piazza del Popolo, a ingresso gratuito, le star del momento. Le quattro serate presto in onda su Rai1 e Radio2.

Andrea Delogu con Carlo Conti - Ufficio stampa Rai
Andrea Delogu con Carlo Conti - Ufficio stampa Rai
08 giugno 2026 | 14.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’estate 2026 della musica in tv partirà ufficialmente da Roma. Piazza del Popolo si prepara a trasformarsi nel più grande palcoscenico a cielo aperto della stagione con TIM Summer Hits, il grande evento musicale che torna nella Capitale con quattro serate consecutive: domenica 21, lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 giugno.

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Sul palco, nel cuore della città, si alterneranno le star della musica italiana e internazionale, pronte a cantare insieme al pubblico i successi del momento e a dare vita a performance live ad alta energia. Una festa pop che negli ultimi anni è diventata uno degli appuntamenti più attesi dell’estate televisiva e musicale.

A guidare lo show sarà una coppia ormai collaudata: Carlo Conti e Andrea Delogu, insieme per il terzo anno consecutivo alla conduzione del format. Una presenza che conferma la forza del progetto e la sua capacità di unire pubblico, musica e spettacolo in un’unica grande piazza.

Le quattro serate, tutte a ingresso gratuito, saranno registrate e trasmesse prossimamente in prima serata su Rai1, con la contemporanea diffusione su Rai Radio2 e la disponibilità on demand su RaiPlay.

TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends TV, con il sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, guidato da Alessandro Onorato. Un lavoro congiunto che conferma la volontà della città di ospitare grandi eventi popolari e di trasformare i suoi luoghi simbolo in spazi di spettacolo e partecipazione.

Piazza del Popolo, una delle location più iconiche di Roma, diventerà così per quattro giorni il cuore pulsante dell’estate italiana, pronta ad accogliere i top player delle classifiche e le icone pop del momento. Un’apertura di stagione che promette musica, festa e un colpo d’occhio unico sulla Capitale.

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Musica Live Summer Hits Piazza del Popolo Roma Capitale
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