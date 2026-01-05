circle x black
Chalamet, dedica d'amore a Kylie Jenner. E lei ricambia

Il giovane divo è stato premiato come Miglior attore protagonista per 'Marty Supreme' ai Critics Choice Awards

Timothée Chalamet e Kylie Jenner - Ipa/Fotogramma
Timothée Chalamet e Kylie Jenner - Ipa/Fotogramma
05 gennaio 2026 | 09.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

'Love is in the air' alla 31esima edizione dei Critics Choice Awards. Dopo aver vinto il premio come Miglior attore protagonista per 'Marty Supreme' (nelle sale italiane dal 22 gennaio con I Wonder Pictures), Timothée Chalamet ha sorpreso il pubblico con una dedica d’amore alla fidanzata Kylie Jenner, imprenditrice e volto noto della famiglia Kardashian-Jenner. "Ringrazio la mia compagna per aver gettato le basi della nostra relazione. Non ce l’avrei mai fatta senza di te, grazie dal profondo del cuore. Ti amo", ha dichiarato l’attore dal palco, stringendo il premio tra le mani. In platea, Jenner gli ha sorriso, ricambiando con un tenero "ti amo".

A tre anni dall’inizio della loro relazione, Chalamet e Jenner hanno scelto solo di recente di viverla alla luce del sole. Il loro legame non è mai stato un mistero, ma fino a poco tempo fa la coppia appariva raramente insieme agli eventi pubblici. Negli ultimi mesi, però, il rapporto ha segnato una svolta evidente. Un momento chiave è stato il Palm Springs International Film Festival, dove Jenner ha sostenuto l’attore. E, qualche giorno fa, Chalamet ha commentato per la prima volta un post della fidanzata sui social con diversi emoji a forma di cuore.

A suggellare questa nuova fase è arrivata anche l’approvazione della madre di Kylie, Kris Jenner. La matriarca del clan 'Kar-Jenner' ha condiviso sui social uno scatto in cui indossava una giacca brandizzata 'Marty Supreme', accompagnandolo con la scritta: "Il miglior film di sempre", e taggando Chalamet. Ormai "Timmy" fa parte della famiglia.

Per la prima volta dall’inizio della relazione, l’attore è stato incluso pubblicamente anche nei festeggiamenti natalizi della famiglia Kardashian-Jenner, come mostrato da uno scatto condiviso sui social. Il nome della giovane star è comparso sulla tradizionale casetta di pan di zenzero, accanto ai soprannomi di tutti i membri della famiglia.

