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Tommaso Paradiso ha il Toscana virus: "Mi ha punto un pappatacio"

Il cantautore ha raccontato sui social la disavventura

Tommaso Paradiso - fotogramma/ipa
Tommaso Paradiso - fotogramma/ipa
31 agosto 2026 | 15.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tommaso Paradiso ha il 'Toscana virus'. Il cantautore romano è stato costretto a rinunciare a due appuntamento estivi a causa di un'infezione trasmessa dalla puntura di pappatacio. A raccontarlo è stato lo stesso cantautore romano attraverso i social, spiegando di essere ora in fase di recupero.

"Una decina di giorni fa un pappatacio ha deciso di pungermi trasmettendomi il Toscana virus. Sono in via di guarigione ma non ancora al massimo", ha scritto il cantautore sulle Instagram stories. Paradiso non potrà partecipare agli appuntamenti di 'RTL Power Hits' e 'Radio Zeta Future Hits', previsti rispettivamente domani e dopodomani. "Ci vediamo prestissimo, vi abbraccio", ha scritto infine salutando i fan.

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tommaso paradiso toscana virus pappatacio
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