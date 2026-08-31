Tommaso Paradiso ha il 'Toscana virus'. Il cantautore romano è stato costretto a rinunciare a due appuntamento estivi a causa di un'infezione trasmessa dalla puntura di pappatacio. A raccontarlo è stato lo stesso cantautore romano attraverso i social, spiegando di essere ora in fase di recupero.

"Una decina di giorni fa un pappatacio ha deciso di pungermi trasmettendomi il Toscana virus. Sono in via di guarigione ma non ancora al massimo", ha scritto il cantautore sulle Instagram stories. Paradiso non potrà partecipare agli appuntamenti di 'RTL Power Hits' e 'Radio Zeta Future Hits', previsti rispettivamente domani e dopodomani. "Ci vediamo prestissimo, vi abbraccio", ha scritto infine salutando i fan.