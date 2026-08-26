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"Non ce la faccio, non cucino un cucciolo", lacrime nello show Top Chef

L'attrice Nailea Norvind sotto choc quando scopre l'ingrediente a sorpresa

Nailea Norvind - (Top Chef VIP 5)
Nailea Norvind - (Top Chef VIP 5)
26 agosto 2026 | 23.32
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

"Non ce la faccio, è un cucciolo...". Momenti di tensione a Top Chef VIP 5, show tv culinario che coinvolge 20 celebrità in Messico e mette in palio un premio di 200mila dollari. Protagonista del caso che ha scosso i telespettatori di Telemundo è stata l'attrice Nailea Norvind. La concorrente è stata invitata dalla conduttrice a scoprire l''ingrediente segreto' che avrebbe dovuto cucinare. Norvind ha alzato la scatola che nascondeva il piatto e ha iniziato a piangere: "E' un cucciolo...", ha detto guardando il porcellino d'India posato su un vassoio.

"È la cosa peggiore che potesse capitarmi", ha ripetuto mentre gli altri concorrenti, visibilmente turbati, hanno provato a confortarla. Il porcellino d'India è un ingrediente utilizzato in paesi latinoamericani come Colombia e Ecuador, mentre è meno utilizzato in Messico. La sfida ha messo alla prova anche un'altra partecipante: Athenea Perez ha trovato davanti alla sua postazione una testa di maiale da cucinare. La concorrente si è rifiutata di toccarla, creando un altro momento di tensione nello show.

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Top Chef VIP 5 Nailea Norvind
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