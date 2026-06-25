Torna a Gatteo Mare il Festival di Sanliscio

L’1 e il 2 luglio alle ore 21.30 all’Arena Rubicone di Gatteo Mare (Forlì-Cesena) si terrà la 4ª edizione del Festival di Sanliscio, l’unica kermesse musicale internazionale dedicata interamente al genere del liscio, con ingresso gratuito. Moreno “Il Biondo”, maestro del liscio e figura di riferimento della tradizione musicale del genere, e Claudio Cecchetto, storico producer, disc jockey, conduttore radio-televisivo e talent scout, sono gli ideatori del progetto nato per unire la tradizione musicale e la visione contemporanea. La manifestazione è prodotta e diretta dallo stesso Moreno “Il Biondo”.

Il Festival di Sanliscio è organizzato dal Comune di Gatteo in sinergia con l’Assessorato al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Apt Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna. "Con Sanliscio vogliamo creare, in modo goliardico e festoso, un appuntamento che possa richiamare lo spirito di Sanremo – dichiara Claudio Cecchetto – In Italia la tradizione musicale è straordinariamente ricca: non soltanto grazie alla musica napoletana, ma anche al liscio, un genere che affonda le sue radici in Emilia-Romagna e che nel tempo si è diffuso in Piemonte, Lombardia e in molte altre aree del Paese, assumendo caratteristiche diverse anche nel Sud. Proprio dalla Romagna nasce questa tradizione musicale che continua a crescere e a conquistare nuovo pubblico. Quest'anno la giuria sarà composta da personalità del mondo dello spettacolo, selezionate dal direttore artistico Moreno "Il Biondo" Conficconi. Mi sono sempre fidato della sua competenza e della sua visione, e anche in questa occasione rinnovo pienamente la mia fiducia nei suoi confronti".

"È l’appuntamento più atteso del liscio: migliaia di fan e appassionati già pronti a non mancare – dichiara Moreno “Il Biondo” - Le canzoni del festival sono da subito la colonna sonora dell’estate 2026, ma sarà poi una giuria di qualità a decretarne le vincitrici in due serate cariche di emozione ed entusiasmo. Ringrazio autori, compositori, arrangiatori, editori e in primis gli artisti che con la loro presenza elevano e danno spessore al festival. Rinnovo l’invito a non mancare". "Sanliscio arriva alla quarta edizione e ci conferma che questa formula funziona – dichiara Roberto Pari, sindaco di Gatteo - artisti di qualità, una giuria autorevole e un pubblico che risponde. Gatteo ha un legame profondo con il liscio. Con questo festival lo celebriamo e lo teniamo vivo, convinti che una tradizione musicale come questa meriti di essere tramandata, non solo ricordata".

Anche quest’anno il Festival prevede una gara articolata in due sezioni, che si svolgerà nell’arco di due appuntamenti serali, entrambi condotti da Moreno “Il Biondo” e Felicity Lucchesi, affermata conduttrice e volto emergente del panorama televisivo italiano. La prima serata sarà dedicata a 7 canzoni inedite interpretate dai principali protagonisti del panorama del liscio, con assegnazione del Premio “Festival di Sanliscio” per la categoria “Canzone”. La seconda serata vedrà invece protagonisti 7 brani strumentali eseguiti da altrettanti artisti di spicco del genere, con assegnazione del Premio “Festival di Sanliscio” per la categoria Strumentale. In entrambe le serate, gli artisti saranno accompagnati dall’Orchestra del Festival di Sanliscio.

Il vincitore di ciascuna serata sarà decretato da una giuria composta da: Francesca Fabbri Fellini, giornalista, autrice e regista, nipote diretta del celebre regista Federico Fellini; Graziano Villa, fotografo di fama internazionale; Stefano Salvati, regista e autore che nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Sting, Zucchero, Vasco Rossi, Aerosmith e Miles Davis; Cesare Rascel, autore, produttore musicale e televisivo, musicista e direttore creativo; Fabrizio Pausini, cantante e musicista che ha avuto un ruolo importante nella nascita e nello sviluppo del percorso artistico della figlia Laura Pausini, oggi tra le artiste italiane più conosciute a livello internazionale.

Il Festival di Sanliscio è un appuntamento annuale dedicato al genere tradizionale del liscio. Nato nel 2023 a Gatteo Mare, nella suggestiva cornice dell'Arena Rubicone, il Festival di SANLISCIO ha da subito assunto un forte valore simbolico, diventando un momento di rinascita e di solidarietà per la comunità locale colpita dall’alluvione in Romagna. Fin dalla sua prima edizione, il Festival ha coinvolto le orchestre più prestigiose e i protagonisti più rappresentativi del liscio, proponendo oltre 100 brani eseguiti dal vivo. Nel 2024, il Festival ha consolidato il suo successo, confermandosi un evento imperdibile per gli appassionati e arricchendo il patrimonio musicale locale con nuove collaborazioni artistiche a livello internazionale. Oggi Gatteo Mare, conosciuta come la “capitale del liscio”, ospita un evento che celebra e valorizza la sua identità culturale, attirando ogni anno un pubblico sempre più vasto e appassionato.