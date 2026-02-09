circle x black
Torna in scena a Roma 'OrchiDea, storia di un fiore malato'

Dal 9 all'11 marzo al Teatro Tordinona il racconto biografico di Laura Rinaldoni

- foto Stefano Borsini
09 febbraio 2026 | 12.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Torna in scena dal 9 all'11 marzo a Roma presso il Teatro Tordinona 'OrchiDea, storia di un fiore malato' lo spettacolo con protagonista Laura Rinaldoni e diretto da Mariael, con la collaborazione alla regia di Emanuela Bolco. Si tratta di un progetto di teatro di verità, dove il confine tra rappresentazione e vita si assottiglia fino quasi a scomparire. 'Orchidea' nasce infatti come racconto biografico, sulla vita di Laura Rinaldoni, che ha scelto di mettere a nudo la sua esistenza in un dispositivo scenico complesso, in cui la materia personale diventa linguaggio universale. In scena non ci sono semplici attori che "interpretano", ma i veri protagonisti della storia sono presenti, visibili, esposti. La loro presenza reale costituisce il cuore etico e poetico dello spettacolo, trasformando il palco in uno spazio di testimonianza priva di censure.

"Ad un certo punto della mia vita mi sono ammalata del morbo di Parkinson. E’ un mostro che è cresciuto dentro di me e pian piano si è preso la mia vita", afferma la protagonista Laura Rinaldoni. "Con me in scena, mio marito, che nonostante tutto, nonostante i miei eccessi ci abbiano portato alla separazione, mi è rimasto sempre accanto, e mia sorella che non ha mai smesso di tenermi per mano". 'Orchidea' rifugge dall’empatia facile e cerca una partecipazione critica, invitando lo spettatore a confrontarsi con ciò che normalmente resta ai margini della narrazione. "La nuova messa in scena si presenta con un cast completamente rinnovato, scelta che non risponde a un’esigenza di aggiornamento formale, ma a una precisa necessità drammaturgica: ogni nuova presenza modifica il racconto, lo riscrive dall’interno, lo rende nuovamente vivo", sottolinea la regista Mariaelena Masetti Zannini.

Il teatro, qui non ha una funzione consolatoria. Al centro del progetto infatti c’è la volontà di aprire uno spazio di consapevolezza su una condizione spesso ridotta a stereotipo o invisibilità. 'Orchidea, storia di un fiore malato' è scritto e diretto da Mariaelena Masetti Zannini, con la collaborazione alla regia di Emanuela Bolco. Con: Laura Rinaldoni, Daniela Rinaldoni, Emanuela Bolco, Cristina Bevilacqua, Andrea Vangelisti, Mariaelena Masetti Zannini, Valentina Formisano, Anthony Rosa, Marco Fioramanti, Niko Marinelli, Valentina Russo.

