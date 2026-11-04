Torna Jameson Distilled Sounds, con Jake La Furia, Willie Peyote e Tredici Pietro

Dopo il successo delle prime due stagioni, Jameson Distilled Sounds - il progetto musicale internazionale ideato da Jameson Irish Whiskey - torna con la terza edizione e tante novità: tre appuntamenti a Milano, Torino e Napoli, l'arrivo di Tredici Pietro tra le nuove voci del format, il ritorno di Willie Peyote e Jake La Furia come nuovo volto del progetto.

A guidare la terza edizione sarà Jake La Furia, tra i protagonisti che hanno fatto la storia del rap italiano, prima con i Club Dogo e poi con la carriera solista. Jake porterà nel progetto la sua esperienza e il suo sguardo sulla scena, ma non sarà soltanto un volto: nel corso dell'edizione incontra e intervista i protagonisti di questa stagione nel nuovo format Jameson Distilled Sounds - Untold Cities, una serie video, pubblicata sui profili Instagram degli artisti e sul canale YouTube di Jake La Furia, in cui ogni puntata "distilla" una città attraverso lo sguardo di chi la vive. Al centro c'è l'idea che siano gli incontri, con luoghi e persone, a cambiarci, e che la musica nasca dalla contaminazione tra suoni e sensibilità diverse. Ogni conversazione diventa così un modo per conoscere a 360 gradi la persona dietro l'artista, fino al Jameson Moment, il brindisi al bancone in cui il racconto si fa più intimo. Un dialogo diretto che restituisce i valori alla base di Jameson Distilled Sounds: la condivisione, l'autenticità e la voglia di creare connessioni attraverso la musica.

Il nuovo viaggio di Jameson Distilled Sounds partirà da Milano il 27 novembre 2026 al Superstudio con uno show esclusivo di Tredici Pietro, pensato e realizzato in collaborazione con Jameson per l'occasione: una serata unica che porterà sul palco tutta l'energia e l'originalità di uno degli artisti più interessanti della nuova scena italiana.

Il 20 marzo 2027 sarà la volta di Torino, con un appuntamento speciale dedicato alla Festa di San Patrizio, la ricorrenza più iconica della tradizione irlandese e da sempre nel DNA di Jameson. Una serata, quella che avrà luogo al Capodoglio, dove per la prima volta Willie Peyote, artista con cui Jameson collabora ormai da tempo, si cimenterà non sul palco ma dietro il palco come direttore artistico. Sarà lui, infatti, a scegliere gli artisti che si esibiranno sul palco per una Festa di San Patrizio in cui musica e cultura irlandese si incontrano, nello spirito di festa che solo Jameson sa creare. Il tour si chiuderà a Napoli a maggio 2027 con il set live di Willie Peyote.

"Distilled Sounds - dice Willie Peyote - è un progetto che in questi anni mi ha dato la possibilità di conoscere e condividere esperienze bellissime con artisti da tutti il mondo, è un grande piacere continuare a farne parte perché rappresenta davvero un' eccezione meravigliosa in un mondo in cui la musica sembra ormai relegata solo a sottofondo di un ascolto passivo. Qui la musica torna al centro". Aggiunge Tredici Pietro: "È un piacere e un onore per me essere parte di questa esperienza organizzata da Jameson, non vedo l’ora di spaccare quel palco il 27 novembre".

Inoltre, in ogni data saranno gli stessi main artist a scegliere con chi condividere il palco. La line-up diventa così il riflesso dei loro gusti, delle loro affinità artistiche e delle connessioni che li legano ad altri musicisti, e il pubblico avrà l’occasione di ascoltare dal vivo gli artisti che i protagonisti della scena hanno voluto al proprio fianco. Un format costruito sulla condivisione e sullo scambio, in cui la curatela dello show è affidata agli artisti stessi: sono loro a guidare le scelte musicali, dalla composizione delle serate alla costruzione di ogni appuntamento.

Jameson Distilled Sounds si propone come un hub esperienziale, ricco di attività. Il pubblico potrà vivere l'atmosfera della serata attraverso numerose experience e mettersi alla prova nella cocktail challenge guidata da Luca Perego, Brand Ambassador di Jameson, preparando il drink simbolo del brand: Jameson, Ginger Ale e Lime. Torneranno inoltre il corner di Uplab, progetto di streetwear indipendente dedicato alla personalizzazione di capi unici, e il barber corner firmato Bullfrog, punto di riferimento nel grooming maschile, per un'esperienza di styling in perfetto stile barber shop.