Tripolare torna con il nuovo album 'La vacanza'

Dopo l’anticipazione con il singolo 'La grande fusione', Tripolare torna con 'La vacanza' (Sugar Music), il suo nuovo progetto discografico uscito il 20 giugno su tutte le piattaforme digitali. Il caldo umido, i tramonti, le discoteche dove non ti diverti mai davvero, gli amori estivi, i silenzi, le notti svegli a combattere zanzare e pensieri. Con questo album Tripolare gioca con il concetto stesso di vacanza e lo trasforma in un momento di introspezione e ricerca personale: c’è chi parte per scappare, chi resta per scelta, chi si sente sempre fuori posto, ovunque si trovi. Undici tracce che si muovono tra desiderio, perdita, ironia e voglia di leggerezza, un invito a prendersi il proprio tempo e a lasciarsi andare.

"Ho lavorato molto, mi sono stancato, forse avrei fatto meglio a non stancarmi proprio ma ormai l’ho fatto e non ho le energie per mettermi in discussione - racconta Tripolare -. Quindi mi rendo stupido, non penso. Cerco la vacanza e non trovo la pace. La idealizzo, la pago, ci fuggo e mi obbligo a farmela piacere. Vivo momenti di leggerezza, con un’amarezza di fondo, perché avrei potuto trovarli anche senza un viaggio. Una cosa divertente che non farò mai più fino all’anno prossimo".

In questo nuovo viaggio, Tripolare non è però da solo: 'La vacanza' è arricchito infatti dalla presenza di alcune tra le voci più interessanti della nuova scena, tra cui Sano, Ariete, Tredici Pietro e Stef 5k. Un album che parla a chi ha bisogno di respirare, di staccarsi, di ritrovarsi. Ad anticipare l'album il singolo 'La grande fusione', in cui l’artista mette in scena il cortocircuito emotivo tra la dimensione reale e quella virtuale, esplorando la complessità delle relazioni nella società iperconnessa di oggi.