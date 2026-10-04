circle x black
Cerca nel sito
 

Tu si que vales, commozione in studio per la storia di Mirna e della figlia Dea

La ragazza si è tolta la vita a 15 anni nel 2024: "Non volevo che ricordassero Dea solo per quell’atto finale. Ho aperto l’associazione insieme a due professoresse e a due amiche di Dea e ci siamo messe in cammino"

Tu si que vales, commozione in studio per la storia di Mirna e della figlia Dea
04 ottobre 2026 | 15.07
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

"Avevo 36 anni quando è nata e è stata il mio miracolo. Il dono più bello che potessi avere. È stata luce e bellezza, era divertente e piena di pregi ma con la difficoltà di dare tanto, troppo peso al giudizio altrui". Comincia così la storia che mamma Mirna ha raccontato ieri sera nel corso della puntata di Tu si que vales in onda su Canale.

Una storia che ha commosso il pubblico in studio, Maria De Filippi, Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli. La figlia di Mirna, Dea, il 4 ottobre 2024, esattamente due anni fa, si è tolta la vita a soli 15 anni. La difficoltà di accettarsi e di vedersi bella rispetto "a ciò che le vetrine social ci impongono", ha raccontato la mamma, "l’hanno spinta a compiere un gesto estremo".

Ma Mirna non si è chiusa nel dolore e ha deciso di aiutare altri giovani affinché nessun altro compia il gesto estremo della figlia. Per questo, la sua storia è diventata un appello all'uso consapevole dei social network.

"Ho scelto di non chiudermi nel dolore e ho voluto dare un senso al suo passaggio su questa terra. Non volevo che ricordassero Dea solo per quell’atto finale. Ho aperto l’associazione insieme a due professoresse e a due amiche di Dea e ci siamo messe in cammino. Non abbiamo lezioni da fare ai ragazzi, li guardiamo e proviamo a dire loro che sono meravigliosi nella loro unicità, che non si devono sentire sbagliati, emarginati, diversi rispetto ai modelli che vedono sui social", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tu si que vales mamma mirna dea maria de filippi paolo bonolis
Vedi anche
Europa, estate 2026 da record: è la più calda di sempre - Video
Cucinelli: "Tra social e tecnologia abbiamo dimenticato il valore dell'umano" - Video
Marcello Fois vince il Campiello: "Sono felice, è un premio che giudica i libri e non gli editori" - Video
Inchingolo (Fs): "Entreremo nella Fondazione Digithon"
Marcello Fois vince il Premio Campiello 2026: la proclamazione - Video
Perrone (EY): "Un italiano su 4 usa Agenti Ai nella vita di tutti i giorni"
Italia tra paesi più longevi: cresce l'aspettativa di vita - Video
L'abbraccio tra Pezzali e Repetto: "30 anni fa non avremmo mai immaginato tutto questo" - Video
Prato, aggressione a colpi di machete davanti al ristorante - Video
Belluno, liberati tre cuccioli di capriolo diventati fratelli dopo le cure - Video
A Venezia primi vaporetti con telecamere antiaggressione, il sindaco: "Copertura totale di ciò che accade a bordo" - Video
Proteste Marsiglia, uomo incappucciato ustiona volto di una donna con spray lanciafiamme - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza