Tyler Ov Gaia, dj set alla Mole Vanvitelliana per Ulisse Fest

Ulisse Fest, il festival del viaggio firmato Lonely Planet inaugura la tre giorni di appuntamenti con il dj set di Tyler Ov Gaia in calendario giovedì 3 luglio dalle 22 alle 2 (ingresso gratuito) alla Mole Vanvitelliana (Ancona). Sarà un viaggio sonoro che comincerà con le atmosfere marine del field recording e della musica ambient per poi crescere di intensità diventando rito collettivo e liberazione dei corpi attraverso la danza.

Il luogo che ospita la performance da struttura militare è oggi spazio a vocazione artistica. Struttura al confine tra la terraferma e il mare, è il luogo ideale per una performance che intende connettere diverse forme di espressività, dalla ricerca sonora sperimentale alla club culture. Tyler Ov Gaia si esibisce tanto nel circuito dei club underground quanto per le istituzioni dell’arte contemporanea, ricordando che la musica non è solo intrattenimento, ma anche rituale, scoperta e connessione.