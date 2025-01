L'ospite, invitato per discutere una questione di salute, è scivolato in una gaffe sull'invecchiamento degli organi

Imbarazzo in studio nell'ultima puntata di Unomattina, andata in onda ieri 29 gennaio. Nel corso della diretta del programma Rai, il conduttore Massimiliano Ossini è stato protagonista di un momento di imbarazzo con un ospite presente in studio, nel corso di una discussione di salute. Argomento all'ordine del giorno, l'invecchiamento precoce di alcuni organi.

Unomattina, la gaffe dell'uccello

Ma cosa è successo? Nel corso di uno spiegazione sugli effetti dell'infiammazione sul corpo, l'ospite invitato a parlare dell'argomento ha affermato che ci sono organi che subiscono un processo di invecchiamento più velocemente rispetto ad altri. Cambiamenti normali, ma che durante la vita possono capitare in momenti diversi. Nell'episodio della gaffe, Massimiliano Ossini stava cercando di fare un esempio per favorire la comprensione del pubblico ("Immaginiamo che un mio organo, come, non so..."), ma è stato poi interrotto dall'ospite con la frase: "Beh, speriamo non sia l'uccello...", provocando risate tra gli spettatori. Ossini poi ha glissato sulla battuta del suo ospite, evitando con esperienza il momento di disagio e continuando nel suo discorso.