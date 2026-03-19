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Val Kilmer riportato in vita dall'Ia per il film 'As Deep as the Grave'

Cinque anni prima della sua morte, avvenuta nel 2025, l'attore - per tutti 'Iceman' di 'Top Gun' - era stato scelto per interpretare Padre Fintan, un prete cattolico e spiritualista nativo americano nel film di Coerte Voorhees. Ma l’attore, debilitato dal cancro alla gola, non riuscì mai a raggiungere il set

Val Kilmer riportato in vita dall'Ia per il film 'As Deep as the Grave'
19 marzo 2026 | 11.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Val Kilmer è stato riportato in vita dell'intelligenza artificiale per il film 'As Deep as the Grave'. Cinque anni prima della sua morte, avvenuta nel 2025, l'attore - per tutti 'Iceman' di 'Top Gun' - era stato scelto per interpretare Padre Fintan, un prete cattolico e spiritualista nativo americano nel film di Coerte Voorhees. Ma l’attore, debilitato dal cancro alla gola, non riuscì mai a raggiungere il set. "Era l’attore che volevo. Il film era costruito attorno a lui, alla sua eredità nativa americana e al suo legame con il Sud-Ovest. Ma stava attraversando un momento di salute davvero difficile", racconta Voorhees, come riporta 'Variety'.

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Pur non avendo girato una sola scena, Kilmer è comunque presente nel film grazie a un’avanzata tecnologia di intelligenza artificiale generativa, sviluppata con il consenso degli eredi e della figlia Mercedes, che ha sostenuto il progetto insieme al fratello Jack. "Val voleva far parte di questa storia", spiega Voorhees. "Sapere che era ciò che desiderava ci ha dato la forza di procedere, anche se qualcuno potrà considerarlo controverso". La versione digitale di Kilmer appare in una parte significativa del film, ricreata usando materiali forniti dalla famiglia: immagini da giovane, filmati degli ultimi anni e una voce generata artificialmente, che riflette anche la malattia del personaggio, affetto da tubercolosi.

La produzione indipendente, durata sei anni e rallentata dal Covid, non aveva le risorse per rigirare le scene mancanti. "Sostituire l’attore non era un’opzione", spiega Voorhees. "Abbiamo dovuto trovare una soluzione innovativa".

Una scelta che ha inevitabilmente acceso il dibattito: molti nell’industria temono che l’intelligenza artificiale possa minacciare posti di lavoro e permettere l’uso dell’immagine degli attori senza consenso. Voorhees ribadisce però di aver rispettato le linee guida del sindacato e di aver compensato gli eredi di Kilmer. Mercedes Kilmer, da parte sua, ha dichiarato che suo padre - uomo spirituale e sempre curioso delle nuove tecnologie - avrebbe apprezzato l’uso dell’IA come strumento narrativo.

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Intelligenza Artificiale Val Kilmer As Deep as the Grave val kilmer ai val kilmer film val kilmer morte
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