Vasco Rossi annuncia il suo 'Giubileo' per celebrare i 50 anni di carriera con un evento senza precedenti: una residenza di 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma nel giugno 2027. Un mese di festa nazionale per la più lunga residency in uno stadio. L'annuncio è arrivato attraverso i canali social dell'artista e le dieci date fissate sono: 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027 .

La scelta di una residency articolata in più appuntamenti nasce da una precisa volontà di Vasco: "Trasformare questo anniversario in un evento goduto e partecipato. Non un unico evento capace di concentrare centinaia di migliaia di persone in una sola giornata, ma una grande festa diffusa, pensata per consentire a tutti di vivere l’esperienza del concerto con maggiore facilità, sicurezza e qualità".

I biglietti saranno disponibili a partire da lunedì 6 luglio per Il Blasco Fan Club, da mercoledì 8 luglio per i titolari di carta mastercard e da venerdi 10 luglio per la vendita generale.