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Venezia 83, un letto di cartone per la prima fila: la tenacia dei fan

Quando la devozione per le star va oltre ogni comfort

Venezia 83, un letto di cartone per la prima fila: la tenacia dei fan
04 settembre 2026 | 12.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il red carpet della Mostra di Venezia è un palcoscenico di stelle e glamour. Ma cosa succede quando i riflettori si spengono e il tappeto è solo un lungo nastro di stoffa vuoto? La risposta è nei fan. Sfidano il caldo torrido di fine estate, armati non di abiti da sera, ma di ombrelli, borracce e un kit di sopravvivenza da campeggio improvvisato. E quando cala la notte, l'ingegno supera ogni comfort con chi, per riposare, si costruisce un giaciglio di fortuna con dei cartoni, trasformando un angolo del Lido in una camera da letto con vista (futura) sulle stelle.

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mostra venezia venezia 83 mostra venezia 2026
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