Il red carpet della Mostra di Venezia è un palcoscenico di stelle e glamour. Ma cosa succede quando i riflettori si spengono e il tappeto è solo un lungo nastro di stoffa vuoto? La risposta è nei fan. Sfidano il caldo torrido di fine estate, armati non di abiti da sera, ma di ombrelli, borracce e un kit di sopravvivenza da campeggio improvvisato. E quando cala la notte, l'ingegno supera ogni comfort con chi, per riposare, si costruisce un giaciglio di fortuna con dei cartoni, trasformando un angolo del Lido in una camera da letto con vista (futura) sulle stelle.