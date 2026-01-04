circle x black
Cerca nel sito
 

Venezuela, Leonardo DiCaprio 'fermato' dall'attacco Usa: cosa è successo

L'attore ha dovuto dare forfait al Gala di premiazione del Palm Springs International Film Festival. Non è riuscito infatti a lasciare St. Barts, nei Caraibi, a causa delle restrizioni aeree nella zona

Venezuela, Leonardo DiCaprio 'fermato' dall'attacco Usa: cosa è successo
04 gennaio 2026 | 10.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'attacco statunitense al Venezuela 'ferma' Leonardo DiCaprio. L'attore ha dovuto dare forfait al Gala di premiazione del 36esimo Palm Springs International Film Festival - in corso in questi giorni nella Valle di Coachella, nel Sud della California - dove ieri, sabato 3 gennaio, avrebbe dovuto ricevere il Desert Palm Achievement Award per la sua interpretazione in 'One Battle After Another'. E' quanto scrive in esclusiva 'Variety' riferendo che, a causa dell'evolversi della situazione geopolitica in Venezuela, il premio Oscar statunitense non è riuscito a lasciare St. Barts, nei Caraibi, a causa delle restrizioni aeree nella zona. DiCaprio è stato fotografato a bordo di un superyacht, in vacanza con familiari e amici, tra cui Jeff Bezos e Lauren Sanchez.

"Leonardo DiCaprio non potrà unirsi a noi di persona stasera a causa di impreviste interruzioni dei trasporti e restrizioni dello spazio aereo", ha dichiarato un portavoce del Palm Springs International Film Festival. "Anche se ci mancherà festeggiare con lui di persona, siamo onorati di riconoscere il suo eccezionale lavoro e il suo duraturo contributo al cinema. Il suo talento e la sua dedizione al mestiere continuano a ispirarci e siamo lieti di celebrarlo con il Desert Palm Achievement Award questa sera".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Venezuela attacco Usa premiazione Palm Springs International Film Festival Desert Palm Achievement Award One Battle After Another
Vedi anche
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani
News to go
Tutte le feste e i ponti del 2026


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza