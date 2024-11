Alessia Merz ospite a Verissimo ha confessato di essere stata vittima di uno stalker. Dal successo a "Non è la Rai" ai suoi esordi in televisione. La showgirl, che ha da poco compiuto 50 anni, è tornata nello salotto di Silvia Toffanin ripercorrendo gli inizi della sua carriera nel mondo dello spettacolo, che non sono sempre stati facili.

Il successo di Alessia Merz

"Se non avessi fatto 'Non è la Rai' non sarei qui. Sono proprio cresciuta in quel programma", ha raccontato Alessia Merz a Verissimo. Il suo sogno sin da quando era bambina era quello di fare televisione. Dopo il programma di Rai 1, Alessia ha avuto il successo che tanto desiderava: balla, conduce e arriva anche sul palco dell’Ariston. Poi è arrivato il matrimonio con Fabio Bazzani, il tassello che ha completato la sua vita. Fino a diventare mamma.

Alessia Merz ha raccontato a Verissimo di essere stata contattata per un film ma che in realtà era solo una truffa. L'uomo che l'ha contattata aveva solo brutte intenzioni: "Mi ha detto di incontrarci a Milano, che sarebbe venuto lui stesso a prendermi alla stazione e a portarmi in studio. Questa persona, però, mi ha portata in zona ippodromo, dove nessuno poteva vederci. E quando ho capito che le sue intenzioni erano altre, ho urlato così forte da averlo spaventato e mi ha lasciata andare", ha raccontato la showghirl che solo a 18 anni ha vissuto questa esperienza che ancora oggi ricorda con angoscia.

Ma non finisce qui. L'ex velina di Striscia la Notizia ha confessato di essere stata vittima di uno stalker 20 anni più grande, un uomo che sapeva sempre dove lei fosse e che non la lasciava in pace: "Trovavo sempre mazzi di fiori, era inquietante, sapeva sempre quale sarebbe stato il mio prossimo passo". Poi, la showgirl ha capito che avrebbe solo dovuto denunciarlo: "Non si è fatto più vedere. Non ero solo io a rischio, ma lo erano tutti i miei affetti. Per lui io ero innamorata e avrei voluto passare la mia vita insieme", ha raccontato Alessia.