Ivana Spagna sarà ospite oggi, sabato 22 febbraio, a Verissimo, insieme al grande amico e collega Beppe Carletti. La cantautrice italiana, torna nello studio di Silvia Toffanin, a distanza di pochi mesi per aggiornare sulle sue condizioni di salute.

Proprio a Verissimo la 70enne ha dichiarato di aver avuto un problema di salute per cui è stata ricoverata in ospedale: "Sono andata a fare un'esibizione dopo una settimana in cui non stavo bene. Dopo la prima serata, c'è stato un tracollo e mi sono bombardata di medicinali senza dirlo al mio medico, sono stata malissimo", aveva spiegato la Spagna, che è rimasta in ospedale per circa una settimana sotto sorveglianza del medico.

Ivana Spagna, chi è

Ivana Spagna è una delle presenza sceniche più amate del panorama della musica italiana. Nata il 16 dicembre del 1954 a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, Ivana Spagna coltiva già da bambina la passione per la musica, partecipando a diversi concorsi musicali. E alla fine degli anni sessanta entra a far parte del concorso ‘Girogarda’ con il brano ‘Quando tu sorridi’.

Incide il primo 45 giri con l’etichetta ‘Dischi Ricordi’, ma l’album non ottiene il successo desiderato. Comincia ad esibirsi dal vivo, insieme alla band ‘Gli Opera Madre’, e poi avvia la sua carriera da solista utilizzando lo pseudonimo di ‘Barbara York’.

Nel 1986, con il nome d’arte Spagna, arriva il vero successo con i brani 'Easy Lady' e 'Jealousy', che le permettono di farsi notare anche fuori dai confini italiani e in breve tempo ottiene un contratto discografico con la ‘Sony Music’. L’anno successivo con il singolo 'Call Me' si consacra il suo successo internazionale: il brano tocca i vertici delle classifiche e si posiziona al 13° posto della classifica dei singoli dance di Billboard.

Nel 1990 si trasferisce negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles per lavorare al suo nuovo album ‘No way out’ che vede la collaborazione con grandi artisti. Successivamente, torna in Italia e pubblica ‘Spagna & Spagna Greatest Hits’, una collezione che racchiude e celebra tutti i suoi più grandi successi.

Nel 1994 canta la versione italiana di ‘Circle of life’ di Elton John per il film d’animazione Disney ‘Il re leone’. E l’anno successivo partecipa al Festival di Sanremo con il brano ‘Gente come noi’ e si posiziona al terzo posto del podio. Partecipa altre 8 volte alla kermesse canora e ben 11 volte al Festivalbar nel periodo 1985-1998, vincendolo nel 1987 con 'Call me e Dance dance dance'.

Nel 1987 si aggiudica il secondo posto della classifica britannica con 'Call Me', premio che le ha permesso di ottenere il Disco d’Oro alla carriera.

La vita privata

Ivana Spagna è stata sposata con il modello francese Patrick Debort. Dopo otto anni di relazione, la coppia è convolata a nozze a Las Vegas. Matrimonio che dura, tuttavia, circa una settimana. Successivamente la cantante ha una relazione con il suo manager Ugo Cerruti: si lasciano nel 2016 dopo 15 anni insieme.

L'aborto e la morte della mamma

Ospite a Belve, nel salotto di Francesca Fagnani, Ivana Spagna ha ricordato un momento molto doloroso della sua vita: quando, nel 1997, subì un aborto spontaneo. L'artista ha spiegato che all'inizio non voleva quel bambino, poi si è affezionata e quando lo ha perso, ha sofferto molto.

E ancora la scomparsa della madre cui era molto legata: "Quando è morta mia madre venivo da mesi di sofferenza, quando è mancata il 20 luglio del 1997 sono andata a cantare la sera stessa. Prendevo cose pesantissime, non volevo più soffrire e avevo programmato tutto", ha raccontato.

È stato un momento davvero difficile per Ivana Spagna che ha trovato confronto nella sua gatta: "La mia gattina di nome bimba mi ha miagolato davanti svegliandomi dal torpore quando mi volevo tagliare le vene. Mi sono isolata e non contattavo più nessuno, è sbagliatissimo isolarsi in qui momenti lì. Ho preso in braccio la mia gattina e ho pianto tanto. Oggi riesco ad andare avanti, ma ho avuto paura di impazzire dal dolore".