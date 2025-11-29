circle x black
Mario Lavezzi a Verissimo: "Ornella Vanoni? Eravamo inseparabili, è andata via in silenzio"

Nel salotto di Silvia Toffanin, il grande amico della regina della musica italiana

Mario Lavezzi e Ornella Vanoni - fotogramma/ipa
29 novembre 2025 | 18.29
Redazione Adnkronos
"È andata via come lei avrebbe voluto. Una morte improvvisa, totalmente inaspettata". Con queste parole Mario Lavezzi ha ricordato, ospite a Verissimo, Ornella Vanoni, la regina della musica italiana, morta lo scorso venerdì all'età di 91 anni.

Il compositore e grande amico di Vanoni ha raccontato il momento in cui ha scoperto della sua morte: "Erano le 22.30, ho ricevuto una chiamata, io sono scoppiato e ho passato il telefono a mia moglie", ha detto Lavezzi che si è precipitato a casa di Vanoni: "La sua assistente ci ha raccontato che aveva appena mangiato e aveva chiesto un po' di gelato, quando glielo ha portato lei aveva il capo chinato sulla spalla sinistra". "Era mia sorella", ha aggiunto, commosso.

Negli ultimi giorni di vita, Ornella aveva lamentato dei dolori alla schiena: "Diceva che aveva un dolore pazzesco e che non riusciva nemmeno a respirare. Ha vissuto due mesi con diversi problemi fisici, tra cui una pericardite", ha spiegato Lavezzi a Silvia Toffanin.

L'ultimo progetto di Ornella era un brano con Gino Paoli: "Doveva uscire un loro duetto dal titolo 'quando ti rivedrò'", ha detto Lavezzi commosso, sottolineando come queste parole oggi assumono un significato diverso.

