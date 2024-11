Rüzgar Aksoy e Çağla Demir saranno ospiti oggi, sabato 2 novembre, a Verissimo nella puntata su Canale 5. Gli attori turchi protagonisti della serie 'Endless Love' tornano nel salotto di Silvia Toffanin, per la prima volta insieme per raccontarsi.

Chi sono Rüzgar Aksoy e Çağla Demir?

In esclusiva a Verissimo tornano Rüzgar Aksoy e Çağla Demir che nella serie 'Endless Love' interpretano gli amatissimi Tarik e Banu. Per i due attori questa non è la prima volta in Italia, sono già stati ospiti di Silvia Toffanin, ma questa volta tornano per raccontarsi e scoprirsi insieme.

Rüzgar Aksoy è nato in Turchia, a Mersin, nel 1981. Ha cominciato la carriera da attore nel 2008 e nel 2019 ottenne la parte di Ercument nella serie 'Terra amara'. Dal 2015 interpreta 'Tarik', il fratello di Kemal, in 'Endless Love'.

A Verissimo, l'attore aveva parlato dell'amore per sua moglie Yasemin, con cui è sposato dal 2023, e il desiderio di diventare padre.

Çağla Demir è nata a Bursa, in Turchia, nel 1992. Ha iniziato a lavorare come modella, poi si è avvicina al mondo della recitazione lavorando in diverse serie tv. Nella serie 'Endless Love' interpreta Banu, l’ex amante di Emir. Amata da Tarik, fratello di Kemal, Banu non ricambia i suoi sentimenti, ma è costretta a sposarlo per volere di Emir.

Ospite a Verissimo, l'attrice aveva raccontato della sua vita privata: del fidanzato ritrovato da poco, con cui si era separata nel 2018.