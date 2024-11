Diandra e Valerio sono più innamorati che mai e sognano una famiglia insieme. La coppia, reduce da Temptation Island, lo ha rivelato a Verissimo, dove è stata ospite della puntata di oggi, 2 novembre.

L'amore dopo Temptation Island

" C’era una crisi tra di noi prima di partecipare a Temptation Island perché a Valerio non andava bene vivere a Roma, gli mancava la sua famiglia. Per questo motivo ho scritto al reality", ha rivelato Diandra a Silvia Toffanin.

Lei, 37 anni, è medico veterinario e imprenditrice. Lui, 44 anni, è un impiegato statale. Stanno insieme da sette anni e mezzo, convivono da sette a Roma. A scrivere alla redazione del docureality è stata Diandra. Valerio, come ha raccontato la stessa imprenditrice, le ha chiesto di lasciare le sue attività a Roma per trasferirsi a Brindisi, dove c'è la sua famiglia e dove manterrebbe il suo lavoro. Per Valerio è importante vivere appieno la relazione e prima di partecipare al reality credeva che i ritmi di vita che avevano, dovuti al lavoro di lei, non gli permettessero di coltivare il loro amore.

La coppia ha vissuto due falò all’interno di Temptation Island, il primo si è concluso con la scelta di entrambi di non proseguire con la relazione, a causa di obiettivi di vita diversi. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island però ha permesso a Diandra Pecchioli e Valerio Palma di capire di amarsi ancora: al secondo falò sono usciti insieme, con la promessa di un amore eterno. A distanza di mesi i due hanno mantenuto la scelta presa. "Siamo tornati a casa e ovviamente ci siamo confrontati sui nostri punti critici. Un po' di romanticismo", ha spiegato Diandra.

“L'orgoglio delle volte fa dei danni anche irreparabili. Ho voluto fare un passo indietro e ho capito che Diandra è veramente la donna della mia vita", ha detto Valerio, confessando di voler creare una famiglia insieme alla sua fidanzata. "Sono follemente innamorato e vorrei tanto diventare papà”, ha aggiunto a Verissimo.