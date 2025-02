Wardruna, due date in Italia ad agosto

I Wardruna tornano in Italia dopo il successo del recente sesto studio album 'Birna' (uscito il 24 gennaio per Sony Music e By Norse Music) e il concerto al Teatro Arcimboldi di Milano lo scorso novembre, con due date del loro World Tour 2025. La band si esibirà all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei (Na) il 5 agosto e come headliner di Montelago Celtic Festival a Serravalle di Chienti (Mc) il 7 agosto.

I biglietti saranno in vendita su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita, e prevendite autorizzate dalle 10 del 7 febbraio.