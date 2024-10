Dopo l’esordio da record della scorsa settimana, il più visto delle ultime quattro edizioni, oggi giovedì 31 arriva il momento del secondo Live Show di X Factor 2024. Si ripete il meccanismo del primo live: ci saranno due manche di cover che porteranno al ballottaggio i due artisti meno votati, i quali si sfideranno in uno 'scontro finale' il cui esito spetterà ai giudici al tavolo. Continua così la gara tra i quattro giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi con le rispettive squadre, pronte a darsi battaglia sul palco dell’X Factor Arena. Giorgia, in conduzione, detterà i tempi dello show.

I brani assegnati dai giudici

Achille Lauro ha fatto le seguenti assegnazioni per la sua squadra: Lorenzo Salvetti si esibirà in una cover di '100 messaggi', recentissimo singolo di grande successo firmato da Lazza; Les Votives porteranno la loro versione di 'Sign Of The Times', brano dal successo planetario di Harry Styles; I PATAGARRI personalizzeranno in pieno stile 'patagarroso', come amano dire, 'sw1n60' di thasup feat. Salmo.

Jake La Furia, invece, ha assegnato 'Mi fai impazzire', brano del 2021 di Blanco feat. Sfera Ebbasta a Francamente; 'Try', ballata di Pink arrivata ai vertici delle classifiche di tutto il mondo, a EL MA; e 'I Was Made for Lovin’ You', leggendario brano dei Kiss che proprio quest’anno festeggia i 45 anni dalla sua uscita, a The Foolz.

Per quanto riguarda i concorrenti guidati dal giudice Manuel Agnelli: Mimì porterà una cover di 'Something On Your Mind', raffinato brano della cantante country blues americanaKaren Dalton; Danielle proseguirà il suo percorso nel grande cantautorato italiano con 'Lugano Addio' di Ivan Graziani; infine, i PUNKCAKE porteranno il primo successo della folk punk band americana dei Violet Femmes 'Gone Daddy Gone'.

Paola Iezzi, che la scorsa settimana ha perso i Dimensione Brama nella prima eliminazione di stagione, è rimasta con due artisti: LOWRAH si esibirà in una cover di 'Man Down', vendutissima hit di Rihanna del 2011, mentre Pablo Murphy proporrà il conosciutissimo pezzone 'Mr. Brightside' dei The Killers.

L'ospite del secondo Live

All'X Factor Arena approderà lo spettacolo di Gaia, ospite del secondo Live, una delle cantautrici più interessanti del panorama musicale attuale. Dopo aver iniziato l'anno con il singolo 'Tokyo', al primo posto nelle radio italiane, ha conquistato la primavera con 'Dea Saffica' ed è stata l'assoluta protagonista dell'estate con 'Sesso e Samba' in coppia con Tony Effe, al primo posto in Fimi per dodici settimane consecutive e certificata 3 Platino. A coronare questi importanti risultati, Gaia è stata anche proclamata 'Hitmaker of the year' nella prima edizione italiana dei Billboard Women in Music.

Dove vedere la puntata in tv e streaming

I Live andranno in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go. Il martedì successivo al primo on air saranno poi proposti alle 21.30 su TV8, al tasto 8 del telecomando.

Come sempre la puntata sarà preceduta dall’Ante Factor, condotto dal backstage da Gianluca Gazzoli: a pochi minuti dalla partenza dello show, in diretta da una postazione a pochi metri dal palco dell’X Factor Arena, tutte le emozioni dell’immediata vigilia dello spettacolo dalla viva voce di concorrenti, giudici e ospiti.