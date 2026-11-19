Per X Factor è arrivato il momento più atteso da concorrenti e pubblico: la serata degli inediti, il vero banco di prova per i talenti in gara che, come ogni anno, si prospetta essere lo spartiacque dell’edizione. Tra favoriti pronti a confermare la propria posizione e underdog determinati a sorprendere, gli esperti Sisal hanno pronosticato i possibili sviluppi della competizione targata Sky.

A poche ore dal live, a catalizzare l’attenzione di critica e fan del programma, sono soprattutto Patrizia Napolano e Alex Fontana, protagonisti di un duello tutto campano che si fa sempre più serrato e che oggi li vede entrambi in lizza per la vittoria. La possibilità di un trionfo è data per entrambi a 2,75. Stasera, la potente voce di Giugliano porterà sul palco Riman, un brano che promette di legare l’animo soul di Patrizia con le sue origini napoletane. Fontana, d’altra parte, canterà Vivian, pezzo pop-rock dalla melodia immediata, firmata da Gianmarco Manilardi, già produttore del tormentone "Cuoricini". E se, tra i due, nella corsa al titolo regna il perfetto equilibrio, nel testa a testa diretto sarebbe Fontana ad avere la meglio: il rocker di Secondigliano è offerto a 1,65 contro la Napolano data a 2,10.

Attenzione, però, a Giacomo Calò e i Mad Dog (12,00), pronti a rimescolare le carte in tavola proprio nella serata degli inediti. I loro pezzi vantano il coinvolgimento di firme d’eccezione della musica italiana: A un passo da, il brano che Calò canterà per la prima volta, è firmato da Giuliano Sangiorgi; per la scrittura di Pericolosa, invece, i Mad Dog hanno potuto contare sulla collaborazione di Andrea Bonomo e Naska, quest’ultimo tra i possibili partecipanti del Festival di Sanremo “Punk” di De Martino, dove rimane però improbabile la possibilità di vederlo vincente, proposta a 50,00 su Sisal.it. Che ce la faccia a X Factor?

Per alcuni, però, la performance di stasera potrebbe essere l’ultima: per Le Distanze al termine del live potrebbe doversi attivare una Missione Soccorso, la loro eliminazione è offerta a 1,15.