El Ma, la giovane diciassettenne della squadra di Jack La Furia, è la terza eliminata ai live di X Factor 2024. Finita al ballottaggio con Danielle, non è riuscita a convincere il pubblico che, al tilt, ha scelto di salvare il concorrente del team Agnelli. La serata dedicata alla musica dance non ha entusiasmato, fatta eccezione per alcune performance. Sui social, il 'buonismo' dei quattro giudici non è stato pesantemente apprezzato, tanto da essere paragonati, da alcuni utenti, ai Teletubbies. Particolarmente criticata l'esibizione di Lowrah, unica concorrente rimasta nel team di Paola Iezzi, che non ha convinto con la sua versione di 'All That She Wants', super hit degli anni 90 degli Ace Of Base. "Ha steccato dall'inizio alla fine", commenta un utente, mentre un altro si chiede: "Ma i giudici che le hanno detto 'brava' erano al bar?". C'è chi ipotizza che il loro atteggiamento indulgente sia dovuto alla volontà di proteggere l'unica artista rimasta in gara per la Iezzi.

Tra gli altri concorrenti, Mimì non ha convinto con l'arrangiamento di 'I Will Survive' di Gloria Gaynor, mentre i Patagarri, pur divertenti, non sono stati impeccabili con 'Stayn' Alive' dei Bee Gees. Buoni i The Foolz con 'Hot Stuff' di Donna Summer, ma rimandati in inglese. Danielle, con 'Salirò' di Daniele Silvestri, ha mostrato qualche difficoltà vocale, scatenando commenti come: "Sempre peggio. Oggi farei uscire tutti compresi i giudici". E, infatti, è finito al ballottaggio nella prima manche.

I Puncake hanno offerto il loro solito spettacolo coinvolgente con 'Do Ya Think I’m Sexy' di Rod Stewart, mentre El Ma, nonostante gli apprezzamenti social per la sua versione dell'irresistibile 'Hang Up' di Madonna, non è riuscita a superare lo scoglio del terzo live. Apprezzata anche se poco affine al tema dance la performance di Lorenzo che ha proposto 'Non Succederà Più' di Celentano e Mori. A chiudere la serata, le uniche due esibizioni convincenti al 100%: Francamente con 'L'Amour Toujours' di Gigi D'Agostino e i Les Votives con la loro versione 'party rock' di 'You Make Me Feel' di Mighty Real. Ma il vero highlight è stata l'esibizione di Tananai, ospite della serata. Al prossimo live, attesi i Negramaro.