Zendaya, la giovane diva più richiesta di Hollywood, e Robert Pattison, per molti (anzi moltissimi) l’Edward Cullen della fortunata saga di ‘Twilight’, dopo Parigi arrivano a Roma per presentare il film ‘The Drama - Un segreto è per sempre’, scritto e diretto da Kristoffer Borgli, in arrivo nelle sale italiane dal primo aprile con I Wonder Pictures.

La trama di 'The Drama'

Per la prima volta insieme sul grande schermo - quest’anno il pubblico li vedrà anche in ‘Odissea’ di Christopher Nolan e in ‘Dune: Parte 3’ di Denis Villeneuve - interpretano Emma e Charlie. Si conoscono e si innamorano come se fosse una scena del film: lui incontra lei e ne resta folgorato all’interno di una qualunque caffetteria. Ma, nel pieno dei preparativi per il loro matrimonio da favola, l’inaspettata rivelazione di un segreto dell'adolescenza di Emma sconvolge ogni equilibrio. Una confessione, relativa al tema della violenza giovanile negli Stati Uniti, che ha già acceso una polemica ancora prima dell'uscita del film, legata alle parole del padre di una delle vittime della sparatoria alla Columbine High School - alla fine degli Anni 90 - riportate da 'Tmz' e 'The Guardian'. Polemiche a parte, 'The Drama' è una rom-com. Si parla di amore, certo, ma anche di non detti in una coppia, di colpe che tornano a bussare e di perdono.

In attesa della premiere di questa sera al cinema Adriano, Zendaya (con la fede al dito, di recente è convolata a nozze con l’attore Tom Holland) e Pattinson raccontano cosa li ha affascinati dei personaggi che interpretano. “Per quanto riguarda il mio personaggio, quello che ho trovato estremamente attraente e interessante è la vulnerabilità di Emma. Mi affascina questa idea che dentro di noi rimanga sempre una versione più giovane di noi stessi, una parte che non ci abbandona mai. È come una ferita che continuiamo a proteggere, a cui mettiamo uno scudo”, racconta Zendaya. “Emma è convinta che quel passato sia risolto, che quella ferita sia stata curata, e quindi non vuole più riaprirla. Ma in quel momento, quando si apre perché pensa di trovarsi in uno spazio sicuro, subito dopo se ne pente: sente di aver fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare. È la stessa sensazione che provava da bambina, quando non si sentiva parte di nulla, completamente fuori posto”. Per la diva, “questa vulnerabilità, questa paura immediata, per me sono state profondamente toccanti”.

Pattinson confessa che inizialmente è stato “un po’ aggressivo durante la preparazione. Forse perché lo sentivo molto vicino a me, e questo mi rendeva anche più sensibile rispetto a tutto ciò che lo riguardava. Io lo vedo come una persona innocente - o che crede sinceramente di esserlo - e questa combinazione può diventare piuttosto pericolosa”. Per l’attore, Charlie “è brava persona, per bene, aperta, qualcuno che prova davvero a esprimere le proprie emozioni. Cerca di fare la cosa giusta, anche se la sua idea di ‘giusto’ nasce da una posizione di privilegio. Il suo background è quello di qualcuno che non ha mai dovuto confrontarsi davvero con una crisi, con una situazione di rottura”. E poi c’è Emma: “In lei trova qualcosa che lo convince che quello sia l’amore puro, l’amore perfetto, l’amore al 100%, senza alcuna ombra. La sua definizione di amore è assoluta: per lui non può esserci nulla di sbagliato, anche quando invece lo è. È questo che lo rende così interessante e, allo stesso tempo, così fragile”, osserva Pattinson. Quello che abbiamo fatto nel passato “per molti aspetti definisce quello che siamo oggi. Ma io credo profondamente che le persone possano cambiare idea, possano crescere, possano - si spera - diventare migliori. Questa è la speranza. E secondo me più impariamo, più costruiamo relazioni e comunità, più diventiamo capaci di modificarci in relazione con il mondo”, conclude Zendaya.