Zucchero: "In 'Discover II' volevo fare mie le canzoni che amo di più"

Ci sono alcune delle canzoni che ha amato di più nella sua vita, scelte in una lista di 500 titoli, in 'Discover II', il secondo progetto di Zucchero dedicato alle cover, in uscita venerdì 8 novembre per Emi/Universal Music Italia. Non un lavoro di maniera per il cantautore emiliano più conosciuto al mondo, che per questo progetto, come per il precedente, non si è accontentato di una mera traduzione dei brani ma li ha rivisitati e reinterpretati con il suo inconfondibile stile. Tredici le tracce del disco nella versione standard, tra cui' With Or Without You (U2'), 'Knockin' On Heaven's Door' (Bob Dylan) 'Agnese' (Ivan Graziani), mentre quella box deluxe prevede 5 bonus track aggiuntive tra cui 'Just Breath' (Pearl Jam) assieme all'attore australiano Russell Crowe, 'Senza Una Donna (Without A Woman)' con Jack Savoretti e 'Overdose D’Amore 2024' con Salmo.

"Questo disco non era previsto quando ho fatto il precedente, che doveva essere un progetto unico - dice l'artista presentando a Milano il nuovo lavoro -. Poi, tra quasi 500 brani selezionati, qualcuno era rimasto fuori. Negli ultimi anni sono stato sempre in tour e nei tempi che mi rimanevano a casa ho pensato di tirarne fuori qualcuno e rivestirlo, riarrangiarlo, cambiando suoni e dinamiche di brani che ho sempre amato e che avrei voluto scrivere io. Alcuni li suonavo nelle balere e nelle discoteche quando ho iniziato con il sax e ci sono legato. Ogni canzone è una fotografia di momenti belli e ho cercato di inserire quelle che sono poco conosciute per dare loro un nuovo vestito, per rinfrescarle".

Zucchero non ha dubbi: quando si realizza un album di cover, i suoni vanno rivisti e reinterpretati, così come i testi. "Io lavoro per fare mie le canzoni, come fossero inediti - ammette - la materia prima esiste già ma c’è lavoro e c’è ricerca, è un piacere e una sfida". E lo stesso vale per le liriche. "Non ho mai creduto che la traduzione letterale possa funzionare in un’altra lingua - osserva - quando hanno provato a tradurre le mie canzoni in inglese con tutti i doppi sensi" non ha funzionato "traducono ma non sanno, poi non si capisce niente. L'Azione Cattolica di 'Solo una sana e consapevole libidine' era diventata l'inquisizione spagnola nella versione in spagnolo. Io preferisco che si tenga il vibe generale ma certe parole le devo aggiustare io. Se ti ostini a tradurre letteralmente vengono fuori cose che non volevi dire".

Due gli adattamenti in italiano presenti, 'Amor che muovi il sole' dal brano 'My Own Soul's Waring' dei The Killers "non è una traduzione letterale ma una riflessione sull'amore universale" assicura Zucchero. E poi 'Chinatown' dei Bleachers: "Mi era piaciuta molto la versione con Bruce Springsteen e mi sono chiesto come l'avrei reinterpretata. Il risultato in italiano è 'Una come te'". Gli altri brani della tracklist hanno storie importanti alle spalle. "Mi sono sempre detto 'non toccare certe canzoni iconiche perché rischi di beccarti il sasso' - spiega Zucchero - invece stavolta ho osato e questa è stata la sfida". Come con 'With Or Without You' degli U2. "Bono non l'ha ancora sentita - sottolinea l'artista - spero non mi tiri le orecchie...conoscendolo credo gli piacerà. E' una versione meno forte dal punto di vista sonoro ma 'rotola', è un po’ più soft. È una grande canzone amore ma non c’è vendetta tra i due protagonisti del brano". C’è poi il brano che chiude l'album, 'I See a Darkness', con Paul Young. "E' arrivato a casa mia questa estate - ricorda Zucchero -. Ha avuto dei problemi, è morta sua moglie, io ero depresso e lui mi ha detto 'voglio fare questa canzone con te perché sembra la nostra storia, quella di due amici, in cui uno dei due sparisce e non chiama più perché ha visto il buio della depressione'. Il testo mi sembrava adatto alla nostra storia e ha anche una bellissima melodia".

Quanto alla collaborazione con Russell Crowe, "io sono un suo fan - confessa - lo ero come attore e ora anche come cantante. Ci siamo conosciuti per la prima volta a febbraio l'anno scorso, durante il mio tour in Australia alla Opera House di Sydney, grazie al musicista Jimmy Burns, poi l'ho rivisto da Andrea Bocelli al suo festival a Lajatico. Mi ha invitato a un suo concerto a La Spezia e sono rimasto colpito favorevolmente. Da lì è nata la collaborazione per la canzone 'Just Breath' dei Pearl Jam". Tra i pezzi storici della musica italiana e internazionale ai quali Zucchero ha messo mano anche 'Acquarello' "sembra una filastrocca per bambini ma racconta la vita" riflette. E poi, ancora, 'Moonlight Shadow' con il feat. della figlia Irene. "Mi ricorda le feste d'estate e pensavo fosse una canzone spirituale invece poi si ammazzano nella versione originale, mi è un po’ calata quando l’ho tradotta". In scaletta anche 'Agnese' di Ivan Graziani: "E' stato uno dei primi rocker in Italia per il suono e la formazione a quartetto con la chitarra un po’ ruvida".

Nella versione deluxe di 'Discover II' figura anche una collaborazione con Salmo: "E' un musicista che ha delle idee e un bagaglio musicale - sottolinea Zucchero - conosce Aretha Franklin, Ray Charles, ha una cultura musicale vasta, quindi perché no? I giovani ragazzi di adesso li ho conosciuti e sono delle macchine da guerra nel marketing, sono strutturati. Di talenti ce ne sono, Marracash, Blanco, Mahmood. Ci sono talenti veramente bravi e ben vengano se vogliono fare qualcosa e condividere un palco, non sono mai stato chiuso su questo, l'importante è che in quello che decidiamo di fare insieme io sia credibile. Non posso fare l’operazione ringiovanimento per accaparrare dei follower in più tra i giovani, non è questo lo scopo". Tra i protagonisti del nuovo disco c'è anche Bardolino, il suo basset hound in posa con Zucchero sulla cover. "E' il mio cane - spiega - Era di una famiglia che non poteva più tenerlo e ci ha chiesto se lo volessimo noi. Era stato in un’associazione, in gabbia, lo abbiamo preso noi ed è simpatico da morire, affettuoso e anche ridicolo".

(di Federica Mochi)