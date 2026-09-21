A Roma il confronto sulla reputazione aziendale Icch Sport e Comunicazione

Lo sport come spazio di incontro tra identità, comunità, imprese e territori. Una leva fondamentale per costruire reputazione e relazioni di lungo periodo. Al centro del diciannovesimo numero de The Corporate Communication Magazine, "Sport e comunicazione. Un nuovo paradigma per la reputazione aziendale" - prodotto dall'Osservatorio International Corporate Communication Hub (Icch) - la comunicazione sportiva viene vista come un laboratorio avanzato di definizione di nuove strategie di business. Il numero è stato presentato con un evento a Roma.