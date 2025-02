A San Siro in tribuna con Lotito c'è Zampolli, nominato da Trump special envoy per l’Italia

Presenza illustre al fianco del senatore e presidente della Lazio Claudio Lotito, in tribuna allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per la partita dei quarti di finale di Coppa Italia Inter-Lazio. Vicino a lui per assistere al match c’è, infatti, Paolo Zampolli, imprenditore milanese, trasferito in gioventù negli Stati Uniti, amico di Trump da trent’anni e diplomatico presso le Nazioni Unite. Qualche giorno fa Donald Trump gli ha conferito, in un incontro a Mar-a-Lago, la nomina come special envoy per l’Italia per rafforzare rapporti politici e di business tra l’Italia e gli Usa.