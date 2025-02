La legge dell'ex ha colpito ancora una volta la Roma. A sancire l'eliminazione dei giallorossi dalla Coppa Italia, dopo la sconfitta per 3-1 contro il Milan, è stato Tammy Abraham, ex attaccante romanista ceduto in prestito ai rossoneri la scorsa estate. Dopo un inizio di stagione deludente, passato all'ombra di Morata, Abraham si è preso, un po' a sorpresa i riflettori con due gol d'autore: prima un bel colpo di testa all'angolino e poi una finalizzazione perfetta di un contropiede letale.

Una doppietta che Abraham ha festeggiato alzando le braccia al cielo, senza esultare per rispetto alla squadra che l'ha accolto nel 2021, pagandolo 41 milioni dal Chelsea, e con cui ha trascorso tre stagioni. I tifosi della Roma però non hanno comunque gradito e hanno espresso il proprio disappunto fischiandolo sonoramente al momento della sostituzione.

In tutta risposta, Abraham ha alzato lo sguardo verso il settore ospiti e mimato il segno della coppa, per ricordare la Conference League vinta proprio alla Roma nel 2022. L'attaccante inglese, insomma, non ha digerito i fischi dei suoi ex tifosi: "Tutti sanno cosa penso della Roma, stasera con i tifosi giallorossi è stato fastidioso", ha detto a fine partita, "ho festaggiato ringraziando Dio e non ho esultato per rispetto. Purtroppo queste sono cose che succedono nel calcio".