Lele Adani e la mano tesa a Bobo Vieri. Dopo il divorzio e la fine della vecchia Bobo Tv, con messaggi incrociati tra social e Twitch, ecco un segnale di pace. Adani risponde alle domande di Luca Casadei nel podcast One More Time e riavvolge il nastro, dall'inizio del rapporto con Vieri alla fine della collaborazione.

"Eravamo avversari e poi dopo, quando sono arrivato all'Inter, ci siamo conosciuti. Lui è una persona molto intelligente, secondo me. Ha un'umanità che non mostra. Le sue bambine, che io amo, hanno tirato fuori quel lato di lui che noi abbiamo conosciuto, ma che magari fuori si vedeva meno. È una persona veramente con valori, di una dolcezza non manifestata. Il suo silenzio molte volte, nel suo tormento interiore, fa trapelare anche una riflessione volta al bene", dice Adani.

Perché la Bobo TV è finita? "Nasce la Bobo TV in questo momento di lockdown, quando eravamo tutti chiusi in casa. A un certo punto l'evoluzione è andare su Twitch e Bobo mi dice: 'Io ho bisogno di te per fare una cosa che sarà unica'. Poi mettiamo Ventola e la gente vuole Cassano. Comincia, cresce, evolve, viene fatta la canzone. Riusciamo a fare i teatri. Secondo me la Bobo TV era di tutti".

Poi la situazione è mutata. "Questa cosa è cambiata dentro di lui, non sentiva più il trasporto per la Bobo TV, non gli piaceva più così com’era. Tanto è vero che ha detto a Staffelli: 'Andava cambiato'", dice facendo riferimento alle parole rilasciate da Vieri a Striscia la Notizia. "Se dovevamo cambiare, perché nessuno sapeva? Io ci sono sempre stato non per business, ma perché condividendo tra amici è nata una cosa unica. Se lui venisse da me ora e mi chiedesse di vederci, accetterei. Chi sono io per non andare? Sarei disponibile ad ascoltare, ma lui sarebbe disposto a fare altrettanto?", si chiede Adani.