Emma Aicher ha vinto oggi, sabato 13 dicembre, la discesa libera di St. Moritz, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo femminile 2025/2026 di sci alpino. La 22enne tedesca ha chiudo in 1'30"50 davanti alla statunitense Lindsey Vonn di 0"24, dopo lo strepitoso successo di ieri, e all'azzurra Sofia Goggia di 0"29, al primo podio stagionale, il 63esimo in carriera. Buon piazzamento anche per Laura Pirovano, che ha chiuso al sesto posto a 0"76.

Sofia Goggia cresce notevolmente di quota rispetto alla prima sfida di venerdì, ma trova sulla sua strada nuovamente Lindsey Vonn, ma soprattutto la giovane tedesca Emma Aicher che sorprende tutte per prendersi la terza vittoria in carriera con il tempo di 1’30″50. La ventiduenne bavarese plana sul traguardo della Corviglia con 0″24 di vantaggio su una Vonn che già pregustava il secondo successo consecutivo dopo essere piazzata davanti a Goggia per un nulla, soli cinque centesimi.

Per Sofia Goggia -staccata nel complesso di 0″29 da Aicher- prende così forma il 63esimo podio della carriera in Coppa del Mondo (ottavo complessivo a St. Moritz), il 38esimo in discesa, primo stagionale del suo personale percorso. A ventiquattro ore di distanza quasi tutti i dettagli sono stati sistemati, incluso il tratto di scorrevolezza iniziale che oggi l’ha vista tra le migliori, a differenza del venerdì elvetico. Probabilmente solo un errore di linea nella lunga curva verso destra nella seconda parte del muro l’ha separata dal successo, ma la prova è assolutamente positiva. Resta in quota anche Laura Pirovano, oggi sesta a 0″76 da Aicher al termine di una prova in crescita con tanto di miglior tempo assoluto nel tratto più tecnico, seguito dall’unica sbavatura della sua prova; a precederla anche l’altra statunitense Breezy Johson (+0″40) e l’austriaca Mirjam Puchner (+0″65).

Raccolgono piazzamenti in zona punti quindi Roberta Melesi (+1″73) ed Elena Curtoni (+2″00) che sono rispettivamente 24esima e 28esima, più attardate Nicol Delago (+2″19), Nadia Delago (+2″28), Sara Thaler (+2″85) e Vicky Bernardi (+3″32); uscita per Asja Zenere. Domenica 14 dicembre la tappa di St. Moritz si completa con il primo superG stagionale, start alle 10:45.