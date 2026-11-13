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Alcaraz: "Antonelli e Marquez incredibili, strano rivedere Ferrero in un altro team"

Il fuoriclasse spagnolo ha parlato nel media day dedicato ai tennisti alle Atp Finals: "Strano vedere Ferrero in un altro team"

Alcaraz - IPA
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13 novembre 2026 | 20.06
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

"Per me è un grande traguardo essermi qualificato e sarebbe un successo vincere questo trofeo. Ho fatto e sto facendo un grande lavoro e mi sono allenato tanto per arrivare qui al meglio. Sono pronto". Carlos Alcaraz, attuale numero 3 del ranking Atp, ha parlato così durante il media day delle Atp Finals di Torino.

Lo spagnolo, finalista nel 2025, ha aggiunto un curioso commento sul campione del mondo di Formula 1 Kimi Antonelli, a proposito di atleti fonte di ispirazione in questa stagione: "Quello che ha fatto Kimi Antonelli è incredibile, è stato grande anche Marc Marquez in MotoGp".

Alcaraz: "Strano vedere Ferrero con Shelton"

A Torino, il fuoriclasse spagnolo potrebbe trovarsi per la prima volta contro il suo ex coach Juan Carlos Ferrero, ora nell'angolo dell'americano Ben Shelton: "È strano vederlo con Ben in un altro team, ma sono convinto che insieme faranno belle cose". Per Carlos, alle Finals potrebbe esserci già il primo confronto col passato.

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