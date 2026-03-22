La clamorosa eliminazione di Carlos Alcaraz a Miami spalanca la strada a Jannik Sinner. Oggi, domenica 22 marzo, il tennista spagnolo è stato battuto dall'americano Sebastian Korda e ha abbandonato il Masters 1000 americano al terzo turno, concedendo una ghiotta chance all'azzurro per accorciare nel ranking e avvicinare il primo posto occupato proprio da Alcaraz. Ma come può cambiare la classifica Atp dopo il ko dello spagnolo?

Alcaraz arrivava a Miami dopo essere stato eliminato al secondo turno lo scorso anno. Il terzo turno conquistato gli vale quindi 'soltanto' 40 punti, facendolo salire quindi a quota 13.590 nel ranking. L'occasione buttata dallo spagnolo, che poteva incrementare il suo bottino in vista della stagione sulla terra, dove ne difenderà addirittura 4000, diventa quindi un'occasione per Sinner, che arrivava in Florida, proprio come successo a Indian Wells, senza punti da difendere non avendo potuto partecipare lo scorso anno a causa della sospensione per il caso Clostebol.

In caso di vittoria finale Sinner, che si trova al momento a quota 11.450 punti, potrebbe arrivare a 12.400, andando quindi a 'soltanto' 1190 punti di distanza dal primo posto in classifica.