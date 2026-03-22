circle x black
Cerca nel sito
 

Alcaraz eliminato a Miami, occasione Sinner: come può cambiare ranking?

Il tennista azzurro può avvicinare il primo posto in classifica

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
22 marzo 2026 | 22.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La clamorosa eliminazione di Carlos Alcaraz a Miami spalanca la strada a Jannik Sinner. Oggi, domenica 22 marzo, il tennista spagnolo è stato battuto dall'americano Sebastian Korda e ha abbandonato il Masters 1000 americano al terzo turno, concedendo una ghiotta chance all'azzurro per accorciare nel ranking e avvicinare il primo posto occupato proprio da Alcaraz. Ma come può cambiare la classifica Atp dopo il ko dello spagnolo?

CTA

Alcaraz arrivava a Miami dopo essere stato eliminato al secondo turno lo scorso anno. Il terzo turno conquistato gli vale quindi 'soltanto' 40 punti, facendolo salire quindi a quota 13.590 nel ranking. L'occasione buttata dallo spagnolo, che poteva incrementare il suo bottino in vista della stagione sulla terra, dove ne difenderà addirittura 4000, diventa quindi un'occasione per Sinner, che arrivava in Florida, proprio come successo a Indian Wells, senza punti da difendere non avendo potuto partecipare lo scorso anno a causa della sospensione per il caso Clostebol.

In caso di vittoria finale Sinner, che si trova al momento a quota 11.450 punti, potrebbe arrivare a 12.400, andando quindi a 'soltanto' 1190 punti di distanza dal primo posto in classifica.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner alcaraz sinner alcaraz ranking sinner ranking alcaraz eliminato miami
Vedi anche
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
Iran, Pasdaran diffondono video: "Ecco jet Usa colpito"
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni
Guerra Iran, Tajani: "Non partecipiamo, nessuna polemica con Usa" - Video
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza