Il 14enne Jaime conquista il titolo a Murcia, il match point è miracoloso

Alcaraz vince un torneo. Non è una novità, apparentemente. In realtà a trionfare non è Carlos, numero 1 del tennis mondiale, ma sua fratello Jaime. Il 14enne conquista il titolo in un torneo Under 15 sulla terra battuta a Murcia. E lo fa con una prestazione coronata da un punto che ricorda da vicino i prodigi del miglior giocatore del mondo.

OJO !!!



Con este puntazo ha ganado Jaime #Alcaraz a Rodrigo Burgos ,ambos jugadores del @clubcampomurcia en la final del I torneo sub 15 Costa Calida .



INCREÍBLE . pic.twitter.com/XKefHjP3Zu — Antonio Hernández ©️ (@murcianico79) March 22, 2026

Il ragazzino fa calare il sipario sulla finale con un autentico show fatto di recuperi, scivolate, rincorse fino all'errore finale dell'avversario. Game, set and match: un altro trofeo a casa Alcaraz.