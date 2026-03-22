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Un altro Alcaraz trionfa, vince anche il fratello di Carlos - Video

Il 14enne Jaime conquista il titolo a Murcia, il match point è miracoloso

Jaime Alcaraz
Jaime Alcaraz
22 marzo 2026 | 13.10
Redazione Adnkronos
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Alcaraz vince un torneo. Non è una novità, apparentemente. In realtà a trionfare non è Carlos, numero 1 del tennis mondiale, ma sua fratello Jaime. Il 14enne conquista il titolo in un torneo Under 15 sulla terra battuta a Murcia. E lo fa con una prestazione coronata da un punto che ricorda da vicino i prodigi del miglior giocatore del mondo.

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Il ragazzino fa calare il sipario sulla finale con un autentico show fatto di recuperi, scivolate, rincorse fino all'errore finale dell'avversario. Game, set and match: un altro trofeo a casa Alcaraz.

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