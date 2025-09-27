circle x black
Cerca nel sito
 

Alcaraz, infortunio superato? Carlos tra i campi di Tokyo - Video

Il tennista spagnolo non si era allenato ieri dopo il problema alla caviglia rimediato contro Baez

Alcaraz a Tokyo - X
Alcaraz a Tokyo - X
27 settembre 2025 | 07.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Come sta Carlos Alcaraz dopo l'infortunio? È questa la domanda che tiene in ansia i tifosi del tennista spagnolo e tutti gli appassionati di tennis. Oggi, sabato 27 settembre, il nuovo numero uno del mondo, che ha sorpassato Jannik Sinner in testa al ranking Atp grazie al trionfo degli Us Open, dovrebbe scendere in campo nel match degli ottavi di finale dell'Atp 500 di Tokyo, da giocare contro il belga Zizou Bergs.

Qualche dubbio sulla sua presenza si era diffuso dopo che Alcaraz non si era allenato nella giornata di ieri, una precauzione che aveva fatto pensare che l'infortunio alla caviglia rimediato all'esordio contro l'argentino Baez fosse più serio del previsto. Oggi però Carlos si è presentato sui campi del torneo, con le telecamere di Tennis Tv che lo hanno 'catturato' mentre passeggia per i campi con tanto di borsone in spalla.

Evidente anche una vistosa fasciatura sulla parte inferiore della gamba sinistra, dalla caviglia fino al polpaccio. Tutto, insomma, fa pensare che Alcaraz scenda regolarmente in campo contro Bergs.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alcaraz infortunio alcaraz come sta alcaraz alcaraz tokyo alcaraz oggi alcaraz bergs
Vedi anche
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza