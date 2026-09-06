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US Open, oggi Alcaraz-Paul: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista spagnolo sfida l'americano negli ottavi dello Slam americano

Carlos Alcaraz - Afp
Carlos Alcaraz - Afp
06 settembre 2026 | 07.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz torna in campo agli US Open. Oggi, domenica 6 settembre, il tennista spagnolo affronta l'americano Tommy Paul - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale dello Slam americano. Alcaraz arriva al match dopo aver eliminato Safiullin, Faria e Wu, mentre Paul ha superato Wong, Prizmic e Bublik.

Alcaraz-Paul, orario e precedenti

La sfida tra Alcaraz e Paul è in programma oggi, domenica 6 settembre, non prima delle ore 20. I due tennisti si sono affrontati in otto precedenti, con lo spagnolo che conduce il parziale 6-2.

Alcaraz-Paul, dove vederla in tv

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.

Riproduzione riservata
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