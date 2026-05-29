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Alcaraz scrive a Sinner, Boris Becker applaude. Ma è fake

L'ex tennista 'ingannato' da un finto messaggio pubblicato su X

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner - Afp
Carlos Alcaraz e Jannik Sinner - Afp
29 maggio 2026 | 16.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Boris Becker 'ingannato' dal finto Carlos Alcaraz. Oggi, venerdì 29 maggio, l'ex tennista ha condiviso un post su X che riportava una storia Instagram attribuita allo spagnolo e dedicata a confortare Jannik Sinner, eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026. Peccato però che il messaggio non esista e la storia sia frutto della creatività di 'TennisCentel', nota pagina satirica a tema tennistico.

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"Adoro il messaggio di cuore di Carlitos!", ha scritto Becker, "tanto rispetto dimostrato in un momento di crisi per il suo più duro concorrente…. Il tennis è in buone mani con Jannik & Carlos!". A far notare l'inganno a Becker ci hanno pensato i suoi follower, che hanno invaso di commenti il post dell'ex tennista.

Il messaggio del finto Alcaraz

"Fratello, oggi mi hai spezzato il cuore", ha scritto il finto Alcaraz su 'TennisCentel', "ti ho seguito da casa e vederti soffrire in quel modo per il caldo è stato davvero doloroso per me. Le persone parleranno solo della sconfitta ma non capiscono niente. So quanto vuoi vincere questo torneo. Onestamente... voglio vederti vincerlo anche io".

"Sono stato triste a vederti combattere ma senza che il corpo ti assistesse", ha continuato il finto Alcaraz, "conosco molto bene questa sensazione. Il tuo cuore vuole ancora combattere ma il tuo corpo dice 'ciao'. Perfavore non essere giù a causa di una sola giornata storta. Sei ancora una delle cose migliori capitate al tennis... e a me. Non dimenticarlo mai. Sono sempre fiero di te fratello".

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boris becker alcaraz alcaraz boris becker sinner alcaraz sinner roland garros
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