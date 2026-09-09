Carlos Alcaraz vomita agli US Open. Il tennista spagnolo è stato eliminato nella notte italiana dall'americano Ben Shelton ai quarti di finale dello Slam statunitense, l'ultimo della stagione e a cui arrivava da campione in carica. Alcaraz si è arreso dopo cinque set al termine di un match molto probante dal punto di vista fisico, soprattutto considerato il lungo stop, di oltre quattro mesi, a cui è stato costretto per l'infortunio al polso rimediato a Barcellona.

Carlos Alcaraz throwing up in his towel during his match against Ben Shelton at the U.S. Open.



It’s past 2 in the morning.



He's giving it his all. pic.twitter.com/hz6908jJPQ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 9, 2026

Durante un cambio campo infatti Alcaraz, che si era già 'accasciato' sulla racchetta tra un punto e un altro, ha preso l'asciugamano e ha vomitato, guardando poi con preoccupazione verso il suo angolo. Un problema dovuto senza dubbio alla fatica e alla scarsa abitudine, vista la lunga assenza dai campi, a giocare per così tanto tempo, con la partita che è durata oltre quattro ore e mezza.

Pochi secondi prima di vomitare Alcaraz, conscio delle sue precarie condizioni fisiche, aveva litigato con un cameraman, che continuava a inquadrarlo. Lo spagnolo ha fatto ampi gesti con le mani per far allontanare le telecamere, per poi rivolgersi al giudice di sedia.