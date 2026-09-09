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Alcaraz vomita agli US Open e... litiga con un cameraman - Video

Il tennista spagnolo è stato battuto da Shelton nei quarti dello Slam americano

Alcaraz vomita agli US Open - X
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09 settembre 2026 | 12.37
Redazione Adnkronos
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Carlos Alcaraz vomita agli US Open. Il tennista spagnolo è stato eliminato nella notte italiana dall'americano Ben Shelton ai quarti di finale dello Slam statunitense, l'ultimo della stagione e a cui arrivava da campione in carica. Alcaraz si è arreso dopo cinque set al termine di un match molto probante dal punto di vista fisico, soprattutto considerato il lungo stop, di oltre quattro mesi, a cui è stato costretto per l'infortunio al polso rimediato a Barcellona.

Durante un cambio campo infatti Alcaraz, che si era già 'accasciato' sulla racchetta tra un punto e un altro, ha preso l'asciugamano e ha vomitato, guardando poi con preoccupazione verso il suo angolo. Un problema dovuto senza dubbio alla fatica e alla scarsa abitudine, vista la lunga assenza dai campi, a giocare per così tanto tempo, con la partita che è durata oltre quattro ore e mezza.

Pochi secondi prima di vomitare Alcaraz, conscio delle sue precarie condizioni fisiche, aveva litigato con un cameraman, che continuava a inquadrarlo. Lo spagnolo ha fatto ampi gesti con le mani per far allontanare le telecamere, per poi rivolgersi al giudice di sedia.

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