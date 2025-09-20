circle x black
Sinner, scelto il nuovo fisioterapista? Il video 'misterioso' sui social

Un filmato che in queste ore sta facendo il giro del web potrebbe rappresentare un indizio per il riempimento dell'ultima casella vuota nello staff di Jannik

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
20 settembre 2025 | 10.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alejandro Resnicoff è il nuovo fisioterapista di Jannik Sinner? Un video che in queste ore sta facendo il giro dei social può rappresentare un indizio. Dopo la presentazione della sua Fondazione a Milano, il numero 2 del ranking Atp è partito per la Cina, dove tra poco inizierà la sua avventura all'Atp di Pechino. Uscendo dal suo hotel, Sinner ha firmato autografi e si è fermato per qualche selfie. E in un filmato girato da qualche fan del fuoriclasse azzurro è apparso proprio lui, Alejandro Resnicoff, professionista con una notevole esperienza maturata nel circuito Atp.

Nel video Resnicoff parla con il manager di Sinner, Alex Vittur. Una casualità? Forse no, perché come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il fisioterapista è partito insieme a Jannik per la Cina. Potrebbe dunque essere lui il sostituto di Ulises Badio. La curiosità è che Sinner e l'argentino hanno già collaborato. Agli Us Open 2024, Resnicoff era intervenuto in campo dopo la caduta di Jannik sul 4-4 del secondo set, per un problema al polso. Quest’anno il fisioterapista ha invece dato una mano a Jannik a Wimbledon, durante la partita contro Dimitrov, per un fastidio al gomito.

