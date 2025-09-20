Alejandro Resnicoff è il nuovo fisioterapista di Jannik Sinner? Un video che in queste ore sta facendo il giro dei social può rappresentare un indizio. Dopo la presentazione della sua Fondazione a Milano, il numero 2 del ranking Atp è partito per la Cina, dove tra poco inizierà la sua avventura all'Atp di Pechino. Uscendo dal suo hotel, Sinner ha firmato autografi e si è fermato per qualche selfie. E in un filmato girato da qualche fan del fuoriclasse azzurro è apparso proprio lui, Alejandro Resnicoff, professionista con una notevole esperienza maturata nel circuito Atp.

ciao bellissimo buon viaggio pic.twitter.com/kfVY1NBsMR — sconnessa (@alexiuss11) September 19, 2025

Nel video Resnicoff parla con il manager di Sinner, Alex Vittur. Una casualità? Forse no, perché come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il fisioterapista è partito insieme a Jannik per la Cina. Potrebbe dunque essere lui il sostituto di Ulises Badio. La curiosità è che Sinner e l'argentino hanno già collaborato. Agli Us Open 2024, Resnicoff era intervenuto in campo dopo la caduta di Jannik sul 4-4 del secondo set, per un problema al polso. Quest’anno il fisioterapista ha invece dato una mano a Jannik a Wimbledon, durante la partita contro Dimitrov, per un fastidio al gomito.