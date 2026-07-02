Aleotti: "Il fair play è un faro che ci guida nel nostro operato"

"Per noi è importante celebrare il fair play e i valori del fair play nello sport"
“Se ci guardiamo intorno, vediamo che il mondo avrebbe bisogno davvero di fair play, avrebbe bisogno di valori veri perché altrimenti non c'è più niente che ci guida nella vita. Per noi è importante celebrare il fair play e i valori del fair play nello sport. E cerchiamo in qualche modo di sostenere questi valori sempre nella vita, sia lavorativa che privata. Il fair play è un faro che ci guida nel nostro operato”. Lo ha detto Lucia Aleotti, azionista e membro del board del Gruppo Menarini, in occasione della 30esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini che si celebra a Firenze.