Giornata indimenticabile per Alice Finot che porta a casa un record europeo e un promesso sposo, dopo la finale dei 3000 siepi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nonostante sia arrivata quarta, l'atleta francese ha fatto un tempo straordinario: 8'58''67. Mai nessuna atleta europea c'era riuscita prima e mai nessuna francese era scesa sotto i 9 minuti. Un risultato che Finot ha voluto festeggiare con un gesto romantico.

A memory that will last a lifetime for Alice Finot and her husband to be 🫶❤️🥹#paris2024 #olympics pic.twitter.com/BqFRfzWFdq