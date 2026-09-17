circle x black
Cerca nel sito
 

Ambiente, Galtarossa (Fic): "Con Tiber Skiff promuoviamo rispetto"

"Canottaggio veicolo messaggi sociali"

Rossano Galtarossa - (Adnkronos)
Rossano Galtarossa - (Adnkronos)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
17 settembre 2026 | 18.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Noi siamo veramente fieri e convinti che il canottaggio debba veicolare anche messaggi sociali come la tutela dell’ambiente. Siamo convinti che questo sia un valore aggiunto per il nostro sport. Uno sport che spesso viene associato a risultati sportivi importanti olimpici, a volte viene associato a fatica e sacrificio. Noi vogliamo pensarlo, invece, associato anche al rispetto dell’ambiente ”. Lo ha detto il presidente della Federazione italiana canottaggio, Rossano Galtarossa, alla conferenza stampa di lancio dell’evento ‘We Can Blu It’ che si terrà a Roma il 25, il 26 e il 27 settembre sul Tevere.

Il presidente della Federazione Italiana Canottaggio ha risposto alla domanda sulla prima Tiber Skiff che si terrà durante la manifestazione organizzata da Piùblu. “Mettiamo in acqua una competizione che viene definita non competitiva, ma conoscendo l'approccio dei canottieri sono sicuro che ci sarà grande entusiasmo - ha rimarcato -. Questa gara ci serve per far vedere che degli atleti che remano sul fiume lo rispettano e non lo considerato come una discarica a cielo aperto”.

“La possibilità di far remare imbarcazioni che si muovono con la forza degli atleti con dei remi, in maniera fluida, silenziosa, piacevole e contraddistinta da sorrisi, passione e determinazione, pensiamo che possa essere un connubio importante con il rispetto dell’ambiente”, ha concluso Galtarossa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
canottaggio ambiente rispetto Tiber Skiff
Vedi anche
Famiglia nel bosco, Brambilla: "Figli vanno scarcerati e affidati all'amore dei genitori" - Video
Progetto Civico Italia sbarca in Lombardia, Onorato: "Concretezza e pragmatismo per rispondere ai cittadini" - Video
Festa dell'Unità, il dirigente dei Giovani Dem: "Distruggere il capitalismo, liberarci dal giogo Usa e sionismo" - Video
Masini: "Con Fedez feeling immediato, chissà cosa nascerà in futuro" - Video
News to go
Bollo auto e abolizione 2027, chi non dovrà pagarlo
Impresa di Max Verstappen, vince gara di kart sorpassando 100 avversari - Video
Xi Jinping colpito da ictus? Ecco il video che alimenta le teorie complottiste
Pedopornografia, Lo Voi: "Sgominata organizzazione gestita da italiani con contatti in tutto il mondo" - Video
Alessandro Borghi compie 40 anni: "Il successo? La felicità è altrove"
Scocchia (Illy) ad AdnFinance: "Da gennaio rischio tazzina di caffè più cara, oggi 1,25 euro in media" - Video
Il bacio tra Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati, finisce la contesa sulla figlia - Video
La battuta a una ragazza scatena maxi rissa tra giovani su nave da crociera - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza