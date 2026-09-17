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Ambiente, Svidercoschi (Almaviva Group): "Partecipiamo con nuova edizione Blu Race"

Alla conferenza stampa di lancio dell’evento: "Tecnologia strumento per proteggere acqua"

Michele Svidercoschi - (Adnkronos)
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17 settembre 2026 | 18.51
Redazione Adnkronos
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"Il Tevere è una metafora perfetta della città che lo ospita: radicamento storico e capacità di evolvere. L'acqua è il simbolo stesso del cambiamento e insieme anche il filo che connette tutte le attività della nostra area, della nostra vita. La tecnologia in questo senso può essere uno strumento utile a questo filo, a tutelarlo e proteggerlo. E questo è il significato della presenza del gruppo Almaviva in questa esperienza, nella quale vogliamo portare il la responsabilità e l'impegno dell'innovazione digitale per la tutela della risorsa acqua”. Così il direttore comunicazione, marketing e public affairs di Almaviva Group, Michele Svidercoschi, alla presentazione conferenza stampa di lancio dell’evento ‘We Can Blu It’ che si terrà a Roma il 25, il 26 e il 27 settembre sul Tevere.

"Noi partecipiamo portando la nuova edizione della Blu Race, una gara non competitiva di canottaggio - ha proseguito illustrando il contributo che porterà Almaviva Group all’iniziativa -. Portiamo un laboratorio sperimentale sul Tevere in cui illustriamo le soluzioni Smart management per mostrare che connettendo tecnologie, territorio e innovazione, possiamo tutelare la risorsa acqua”. Poi Svidercoschi ha concluso sottolineando che “ogni goccia conta in agricoltura e nelle città, nei territori e attraverso gli strumenti della realtà immersiva, mostreremo che sarà possibile ripercorrere direttamente in prima persona il ciclo di vita di una goccia d’acqua".

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Tag
Blu Race Tevere innovazione digitale tutela della risorsa acqua
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