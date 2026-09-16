Dal 21 al 27 settembre Napoli e la Campania accendono i riflettori sulla seconda Preliminary Regatta della Louis Vuitton 38ª America’s Cup, con una settimana di appuntamenti istituzionali, sportivi e culturali che coinvolgerà la città del Golfo, i giovani, le federazioni sportive e numerosi comuni dell’area metropolitana. Un grande evento internazionale che attraverserà Napoli e il suo territorio, portando lo sport fuori dal campo di gara e dentro la città, nei quartieri, nelle piazze e nei luoghi simbolo. Agli eventi in programma saranno presenti il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e i vertici di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, Presidente, e Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato.

Lunedì 21 Settembre:

La settimana si aprirà con l’inaugurazione di un playground “Sport Illumina” a Casalnuovo di Napoli, un appuntamento che darà ufficialmente il via al percorso di avvicinamento alla regata e coinvolgerà il territorio nell’attesa dell’America’s Cup. L’evento si terrà alle ore 17.00 a Viale dei Cedri 44, dove sorgerà un nuovo hub dello sport di tutti e per tutti, gratuito e accessibile 7 giorni su 7, con spazi dedicati a basket, arrampicata e porticine da calcio. Sport Illumina è un’iniziativa ideata e finanziata con 31,7 milioni di euro dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e realizzata da Sport e Salute. Alle 19.30, alla FOQUS – Fondazione dei Quartieri Spagnoli, la giornata proseguirà con la proiezione del documentario “Mighty Mary”, alla presenza delle istituzioni e dei team dell’America’s Cup.

Martedì 22 Settembre:

Alle 11.00, in Piazza Vittoria, sarà svelato il countdown ufficiale verso l’America’s Cup 2027, che segnerà i giorni mancanti al match race finale dell’America’s Cup al via il 10 luglio 2027. L’appuntamento sarò aperto al pubblico e alla stampa. Alle 18.00, sulla terrazza dell’isola di Nisida si terrà l’evento istituzionale di apertura della settimana dell’America’s Cup, con la partecipazione delle autorità e dei team dell’America’s Cup. Un momento che porterà il grande evento internazionale in uno dei luoghi più identitari e significativi del territorio, con vista su Bagnoli.

Mercoledì 23 Settembre:

Alle 10.30, al Centro Sportivo “Pino Daniele” di Caivano, lo show sarà davvero per tutti. Un evento dedicato ai bambini della scuola IC3 Parco Verde di Caivano, che coinvolgerà 300 giovani in attività sportive, iniziative legate alla vela e simulazioni di navigazione, alla presenza delle istituzioni e dei campioni dell’America’s Cup. Un appuntamento che sottolinea la dimensione sociale del progetto e la volontà di utilizzare il grande evento sportivo per avvicinare i più giovani allo sport e al mare, trasformando l’America’s Cup in un’esperienza da vivere, conoscere e condividere. Alle 18.00 l'incontro tra le due grandi icone del mare e i loro equipaggi: una delegazione dei team di America’ Cup salirà a bordo di Nave Amerigo Vespucci per celebrare l'avvio della seconda regata preliminare. Torna sul veliero anche il trofeo dell'America's Cup. Un appuntamento che dà continuità a quello di luglio a New York quando il trofeo sportivo più antico e conteso del mondo è salito per la prima volta a bordo di Nave Amerigo Vespucci impegnata nella campagna in Nord America.

Giovedì 24 Settembre:

Alle 10.00, il Castel dell’Ovo ospiterà la conferenza stampa sportiva con i team dell’America’s Cup. Subito dopo, grazie alla collaborazione con il Ministero della Difesa, la Marina Militare e Difesa Servizi, i giornalisti accreditati potranno salire a bordo di Nave Amerigo Vespucci per visitare la Nave più bella del mondo e incontrare il Comandante e l'equipaggio. La Nave Scuola della Marina Militare farà tappa a Napoli dal 20 al 25 settembre (Stazione Marittima – Molo Beverello) nell'ambito del Tour Mondiale Amerigo Vespucci–Campagna in Nord America 2026. Alle 17.00, a Casoria, nella Villa Comunale di Via Enrico Toti, l’appuntamento sarà con l’apertura di un altro playground “Sport Illumina”, che porterà anche in questo comune dell’area metropolitana il racconto e i colori dell’America’s Cup, tra basket, parkour e calcio. Sempre nel pomeriggio, il Race Village aprirà ufficialmente le proprie porte al pubblico, con la presentazione dei team sul main stage. La città entrerà così nel clima della competizione e il conto alla rovescia lascerà spazio allo spettacolo.

Venerdì 25 Settembre:

Alle 9.30 aprirà il Villaggio EWoS – European Week of Sport all’interno della Villa Comunale, con oltre 20 attività sportive e uno spazio dedicato alla vela. Alle 14.00 prenderà il via la prima giornata di regate. Le competizioni proseguiranno sabato 26 e domenica 27 settembre, sempre dalle 14.00 alle 16.00. La giornata sarà inoltre accompagnata da iniziative dedicate al pubblico e agli ospiti, per vivere l’evento anche oltre il campo di regata. Alle 19.00 concerto pubblico presso la Terrazza del Castello di Baia a Bacoli.

Sabato 26 Settembre:

Il Villaggio EWoS sarà attivo per tutta la giornata, con iniziative dedicate a giovani e famiglie. Saranno presenti le Federazioni sportive, con tante attività e un unico, grande comune denominatore: lo sport. Molti giovani delle periferie, a partire da Caivano e Caserta, grazie anche al supporto di Sport e Salute e della Federvela, potranno avvicinarsi al mare e vivere l’emozione delle loro prime esperienze di regata a bordo degli RS21 con istruttori della FIV e della Scuola Vela Mascalzone Latino. Una giornata pensata per far vivere al pubblico l’energia dell’America’s Cup e, allo stesso tempo, raccontare la forza dello sport come strumento di partecipazione, aggregazione e comunità. In serata, Piazza del Plebiscito andrà in scena la BeActive Night, prevista nell’ambito della EWoS, nel corso della quale ci sarà il concerto charity “Una serata di stelle per PUPI”, promosso dalla Fondazione P.U.P.I., con la partecipazione, tra gli altri, di Max Pezzali ed Elisa.

Domenica 27 Settembre: ultima giornata di regate, dalle 14.00 alle 16.00, e conclusione dell’evento. Alle 18.30, sul palco del Race Village, si terranno la cerimonia conclusiva e la premiazione del team vincitore.

La settimana della regata preliminare dell’America’s Cup nasce così con una visione precisa: mettere insieme sport, mare, giovani, inclusione e territorio. Una settimana in cui Napoli non sarà soltanto il teatro della competizione, ma diventerà parte integrante dello spettacolo: una città che vive il mare, lo sport e il grande evento internazionale dentro i propri spazi, nelle proprie comunità e insieme ai giovani. Sport e Salute, in qualità di soggetto attuatore incaricato dal Governo italiano, è protagonista della realizzazione delle attività sportive e di partecipazione che accompagneranno l’evento, con l’obiettivo di fare dell’America’s Cup non soltanto una grande competizione, ma un’occasione aperta alla città, capace di coinvolgere il territorio e di lasciare una legacy concreta e duratura. Perché la Coppa America non sarà soltanto qualcosa da guardare sul mare. Sarà qualcosa da vivere. Insieme.