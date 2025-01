Il futuro di Carlo Ancelotti è un rebus. Gli ultimi risultati del suo Real Madrid non stanno soddisfacendo Florentino Perez, tanto che in Spagna si sono rincorse le voci che vorrebbero l'ex tecnico, tra le altre, di Milan e Napoli a rischio esonero. I Blancos sono primi in Liga con due punti di vantaggio sull'Atletico Madrid, sono fermi al 20esimo posto nella classifica generale di Champions League con soli nove punti.

A due giornate dalla fine della prima fase della massima competizione europea insomma, la qualificazione è, incredibilmente, ancora in bilico. Al presidente del Real inoltre non è andata giù la pesante sconfitta in Supercoppa spagnola rimediata dal Barcellona, che ha battuto i Blancos con un sonoro 5-2. Questi risultati, insomma, avrebbero indotto la dirigenza a una riflessione anche su Ancelotti, che però non sembra avere intenzione di lasciare a breve il Bernabeu.

Le parole di Ancelotti

Proprio del suo possibile addio anticipato al Real ha parlato in conferenza stampa Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Salisburgo: "Non ho intenzione di lasciare il Madrid. Voglio essere molto chiaro, non sarò mai io a decidere quando sarà la mia data di uscita da questo club. Potrebbe essere domani dopo il Salisburgo oppure tra qualche partite. Tra un anno, o cinque, dipende da tante cose. È impossibile dirlo ora".

Ancelottti però ribadisce la fiducia nel presidente Perez: "Io ho un vantaggio: abbiamo qui con noi come presidente Florentino Perez che rimarrà per altri 4 anni. Io mi sono posto come obiettivo di continuare questo cammino con lui, così da poter organizzare un grande addio insieme a tutti i tifosi del Real". Nessuna voglia di andarsene quindi per Ancelotti, nonostante le voci di mercato.

Il sogno della Roma

Tra le voci più insistenti sul futuro di Ancelotti ci sono quelle che arrivano da Roma. L'allenatore del Real sarebbe infatti in cima alla lista di Ranieri, ora sulla panchina giallorossa ma il prossimo anno dirigente, nel casting, già avviato, per scegliere il tecnico della prossima stagione. Ancelotti non ha mai nascosto di essere legato a Roma e alla Roma, con cui ha condiviso otto anni da calciatore, tra il 1979 al 1987.

Ranieri, in prima linea nella scelta del nuovo allenatore, può vantare un rapporto privilegiato con Ancelotti, un fattore che potrebbe favorire l'arrivo di Carletto nella Capitale. Molto però, se non tutto, dipenderà dalla volontà di Florentino Perez e dalle offerte che arriveranno sul tavolo di Ancelotti.