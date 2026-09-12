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Malore su campo da padel, ricoverato l'ex capitano del Pescara Camplone

L'ex calciatore si è improvvisamente accasciato a terra e ha perso i sensi durante una partita a Montesilvano

Andrea Camplone - IPA
Andrea Camplone - IPA
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12 settembre 2026 | 15.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Paura per Andrea Camplone. L’ex calciatore e capitano del Pescara, 60 anni, è ricoverato in rianimazione all’ospedale civile di Pescara dopo essere stato colpito da un malore mentre giocava a padel in un centro sportivo di Montesilvano, in provincia di Pescara. Camplone si è improvvisamente accasciato a terra e ha perso i sensi. Provvidenziale il primo intervento di un medico presente nella struttura, poi l’arrivo del 118 e la corsa in codice rosso in ospedale.

Camplone è stato sottoposto a un intervento in emodinamica ed è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi resta riservata.

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