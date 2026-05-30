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Arnaldi-Collignon: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida il belga nel terzo turno del Roland Garros

Matteo Arnaldi - Afp
Matteo Arnaldi - Afp
30 maggio 2026 | 06.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Matteo Arnaldi torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, sabato 30 maggio, il tennista azzurro sfida il belga Raphael Collignon - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Nei turni precedenti Arnaldi ha eliminato Grikspoor e Tsitsipas, mentre Collignon ha superato Vukic e Shelton.

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Arnaldi-Collignon, orario e precedenti

La sfida tra Arnaldi e Collignon è in programma oggi, sabato 30 maggio, non prima delle ore 14.30. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Parigi che sarà il loro primo precedente.

Arnaldi-Collignon, dove vederla in tv

Arnaldi-Collignon, come tutte le partite del Roland Garros, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels

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