Il tennista azzurro sfida il belga nel terzo turno del Roland Garros
Matteo Arnaldi torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, sabato 30 maggio, il tennista azzurro sfida il belga Raphael Collignon - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Nei turni precedenti Arnaldi ha eliminato Grikspoor e Tsitsipas, mentre Collignon ha superato Vukic e Shelton.
La sfida tra Arnaldi e Collignon è in programma oggi, sabato 30 maggio, non prima delle ore 14.30. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Parigi che sarà il loro primo precedente.
Arnaldi-Collignon, come tutte le partite del Roland Garros, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels