circle x black
Cerca nel sito
 

Arnaldi-Tiafoe: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro affronta l'americano negli ottavi del Roland Garros

Matteo Arnaldi - Afp
Matteo Arnaldi - Afp
01 giugno 2026 | 06.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Matteo Arnaldi torna protagonista al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 1 giugno, il tennista azzurro affronta l'americano Frances Tiafoe - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Arnaldi arriva all'appuntamento dopo aver eliminato Griekspoor, Tsitsipas e Collignon, mentre Tiafoe ha superato Spizzirri, Hurkacz e Faria.

CTA

Arnaldi-Tiafoe, orario e precedenti

La sfida tra Arnaldi e Tiafoe è in programma oggi, lunedì 1 giugno, per le ore 17 circa, essendo fissato come quarta partita sul campo Lenglen. I due tennisti si sono incontrati in due precedenti, con il parziale fermo sull'1-1. Arnaldi ha vinto l'ultimo match agli ottavi del Masters 1000 di Madrid 2025.

Arnaldi-Tiafoe, dove vederla in tv

Arnaldi-Tiafoe, come tutte le partite del Roland Garros, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match sarà quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
arnaldi arnaldi tiafoe arnaldi oggi arnaldi dove vederla tv arnaldi orario arnaldi roland garros roland garros
Vedi anche
Vannacci: "Futuro nazionale si sta radicando in Sicilia, più di 5000 iscritti e tanti giovani"
Carta nazionale della sostenibilità per un turismo equilibrato
News to go
Musica dal vivo motore per l'economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025
News to go
Medici gettonisti nel 55% dei pronto soccorso, Schillaci annuncia nuovi controlli
Vasco Rossi: "Il potere è una droga, al governo ci sono dei drogati" - Video
Foggia, nel bunker segreto una piantagione di marijuana: 5 arresti - Video
Vasco apre il tour estivo con ‘Vado al massimo’ - Video
News to go
Mancata riconsegna del bagaglio in aeroporto, per Cassazione è già reclamo valido
Piazza di Siena, Nepi Molineris: “Importante lasciare in eredità dopo l'evento sportivo qualcosa sul territorio” - Video
News to go
Tracciabilità di cani e gatti, via libera Consiglio europeo a nuove misure
Cristina D'Avena, la Regina delle sigle chiude Cartoons on the Bay - Le videonews
News to go
Ponte del 2 giugno, attesi 45 milioni di veicoli sulla rete stradale


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza