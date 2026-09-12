Torna in campo l'Atalanta. Oggi, sabato 12 settembre, la Dea ospita il Cagliari - in diretta tv e streaming - nella quarta giornata di Serie A. La squadra di Sarri arriva al match dopo la sconfitta in rimonta contro la Roma, che si è imposta per 2-1 all'Olimpico, mentre quella di Pisacane ha vinto in casa contro il Lecce per 1-0 grazie alla rete di Maldini.

Atalanta-Cagliari, orario e probabili formazioni

La sfida tra Atalanta e Cagliari è in programma oggi, sabato 12 settembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Kessié, Ederson, Samardzic; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Sarri

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Mendy, Fazzini. All. Pisacane

Atalanta-Cagliari, dove vederla in tv

Atalanta-Cagliari sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su quella Dazn e su NOW.